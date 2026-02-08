Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Bridges brilla con Hornets, que vencen a Hawks 126-119 e hilvanan su 9na victoria

HORNETS-HAWKS
HORNETS-HAWKS (AP)

Miles Bridges anotó 26 puntos, Kon Knueppel sumó 23 y los Hornets de Charlotte vencieron el sábado 126-119 a los Hawks de Atlanta para hilvanar su novena victoria.

LaMelo Ball añadió 19 puntos y nueve asistencias por Charlotte, que mejoró a un registro de 12-3 en sus últimos 15 partidos. Brandon Miller anotó 16 puntos y Moussa Diabate terminó con 11 unidades y 15 rebotes.

La racha de victorias de los Hornets es la más larga en activo dentro de la NBA y la mejor para la franquicia desde que también ganó nueve seguidos durante la temporada 1998-99.

Jalen Johnson totalizó 31 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias para Atlanta, que había ganado seis de ocho compromisos. Zaccharie Risacher anotó 18 puntos y Onyeka Okongwu añadió 16.

Los Hawks y los Hornets juegan nuevamente el miércoles por la noche en Charlotte.

Relacionados

Atlanta estaba abajo por 120-115 con 1:42 minutos por jugar, pero Dyson Daniels hizo una volcada tras un rebote y Johnson encestó dos tiros libres para reducir la ventaja de Charlotte a un tanto con 26,3 segundos restantes.

Ball, Miller y Bridges convirtieron dos tiros libres cada uno para ayudar a que los Hornets finiquitaran el encuentro.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in