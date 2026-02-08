Bridges brilla con Hornets, que vencen a Hawks 126-119 e hilvanan su 9na victoria

Miles Bridges anotó 26 puntos, Kon Knueppel sumó 23 y los Hornets de Charlotte vencieron el sábado 126-119 a los Hawks de Atlanta para hilvanar su novena victoria.

LaMelo Ball añadió 19 puntos y nueve asistencias por Charlotte, que mejoró a un registro de 12-3 en sus últimos 15 partidos. Brandon Miller anotó 16 puntos y Moussa Diabate terminó con 11 unidades y 15 rebotes.

La racha de victorias de los Hornets es la más larga en activo dentro de la NBA y la mejor para la franquicia desde que también ganó nueve seguidos durante la temporada 1998-99.

Jalen Johnson totalizó 31 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias para Atlanta, que había ganado seis de ocho compromisos. Zaccharie Risacher anotó 18 puntos y Onyeka Okongwu añadió 16.

Los Hawks y los Hornets juegan nuevamente el miércoles por la noche en Charlotte.

Atlanta estaba abajo por 120-115 con 1:42 minutos por jugar, pero Dyson Daniels hizo una volcada tras un rebote y Johnson encestó dos tiros libres para reducir la ventaja de Charlotte a un tanto con 26,3 segundos restantes.

Ball, Miller y Bridges convirtieron dos tiros libres cada uno para ayudar a que los Hornets finiquitaran el encuentro.

