Brandon Aiyuk llama 'estúpidos' a los 49ers en redes sociales

El descontento receptor Brandon Aiyuk calificó de “estúpidos” a los 49ers de San Francisco y afirmó que el equipo está molesto con él por la cantidad de dinero que recibió en su contrato más reciente.

Aiyuk figura actualmente en la lista de reserva/ausente del equipo después de que dejó de presentarse hacia el final de la temporada pasada, mientras se rehabilita de una lesión de rodilla que lo ha mantenido fuera desde octubre de 2024. Quiere que lo dejen en libertad y unirse a un nuevo equipo, pero los Niners no han mostrado urgencia por hacer un movimiento, aunque el gerente general John Lynch ha dicho que no espera que Aiyuk vuelva a jugar para el equipo.

“¿Quieren saber por qué de verdad están enojados? Están enojados porque son estúpidos. Son tontos. Están enojados porque me pagaron 50 millones de dólares en ocho meses y luego anularon mis garantías”, dijo el martes Aiyuk dijo en redes sociales.

Aiyuk firmó una extensión de cuatro años y 120 millones de dólares con San Francisco justo antes del inicio de la temporada 2024, tras un prolongado “hold in” contractual que lo mantuvo fuera de las prácticas ese verano.

Aiyuk disputó siete partidos y atrapó 25 pases esa temporada antes de sufrir una lesión de rodilla que puso fin a su campaña, y la tensión entre ambas partes no hizo más que aumentar. Los 49ers anularon el verano pasado 27 millones de dólares garantizados del contrato de Aiyuk para 2026 porque no participó en reuniones y otras actividades del equipo.

Aiyuk luego se alejó del equipo hacia el final de la temporada y desde entonces no ha hablado con el entrenador Kyle Shanahan ni con Lynch, comunicándose únicamente mediante mensajes en redes sociales.

Recientemente, el condado de Santa Clara emitió una orden de arresto contra Aiyuk por un cargo menor de exhibición de exceso de velocidad, a raíz de un video que Aiyuk publicó en redes sociales el pasado diciembre y que aparentemente lo mostraba conduciendo a alta velocidad en la vía frente al Levi’s Stadium.

Los 49ers han estado esperando para ver si otro equipo está dispuesto a canjear por Aiyuk. De lo contrario, los 49ers podrían cortarlo o mantenerlo en la lista de reserva si no se presenta con el equipo.

A Aiyuk le quedan tres años de la extensión de cuatro años y 120 millones de dólares que firmó el año pasado, incluido un bono de opción de casi 25 millones de dólares que vence antes del inicio de esta temporada. Pero ahora ya no le queda dinero garantizado y no se le deberá nada a menos que se presente con el equipo.

Aiyuk, de 28 años, suma 294 recepciones para 4.305 yardas y 25 touchdowns desde que fue seleccionado en la primera ronda del draft en 2020.

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