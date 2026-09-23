Bradley supera los 200 ponches y guía a los Mellizos a la victoria 3-2 ante Gigantes

Taj Bradley, limitó a los Gigantes a una carrera con tres hits en seis entradas, y los Mellizos de Minnesota derrotaron el martes 3-2 a San Francisco.

Bradley (12-6) ponchó a Drew Gilbert para abrir la primera entrada, su 200mo esta temporada. Se convirtió en el noveno lanzador de las Grandes Ligas en alcanzar la marca de 200 ponches en 2026 y terminó el juego con seis ponches, para llegar a 205 en el año.

Su anterior récord personal era de 154, establecido con Tampa Bay en 2024.

San Francisco anotó una carrera en la novena y tuvo corredores en primera y segunda con dos outs antes de que Jeff Hoffman ponchara al venezolano Victor Bericoto tirándole a un slider en cuenta de 3-2 para conseguir su sexto salvamento.

El abridor de los Gigantes, Anthony Molina (3-2), retiró a los primeros 10 bateadores de Minnesota antes de que Brooks Lee conectara un sencillo con un out en la cuarta entrada. Molina llevó una ventaja de 1-0 a la sexta.

Luego, con un out, Ryan Kreidler pegó un sencillo, y Luke Keaschall conectó un triple al hueco entre el jardín izquierdo y el central que empató el juego 1-1. Lee siguió con un sencillo al jardín derecho para impulsar a Keaschall y poner arriba a los Mellizos.

Molina permitió esas dos carreras con cuatro hits en seis entradas. Ponchó a seis y dio una base por bolas.

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