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Boyd pone fin a racha de 6 aperturas sin ganar y Cachorros vencen 5-2 a Rojos

Gary Schatz
CACHORROS-ROJOS
CACHORROS-ROJOS (AP)

Matthew Boyd puso fin a una racha de seis aperturas sin victoria, Dansby Swanson conectó su primer jonrón desde que salió de la lista de lesionados y los Cachorros de Chicago se acercaron el sábado a su segunda clasificación consecutiva a los playoffs al vencer 5-2 a los Rojos de Cincinnati.

Michael Busch conectó un jonrón para romper el empate ante Nick Lodolo (3-6) en la sexta entrada para poner el marcador 3-2, y llegó a 20 cuadrangulares por tercera vez en cuatro temporadas.

Swanson añadió un batazo en la novena entrada contra Zach McCambley, el jonrón de Swanson y el primero desde el 12 de agosto. Swanson regresó el viernes tras una distensión en el oblicuo izquierdo que lo había marginado desde el 16 de agosto.

Chicago (86-69), que lidera las Grandes Ligas con 214 jonrones, comenzó el día empatado con Filadelfia y San Diego por los tres boletos de comodín de la Liga Nacional.

Boyd (9-5) estaba 0-4 desde que venció a Kansas City el 9 de agosto. Permitió dos carreras —una limpia— y dos hits en cinco entradas como parte de una labor de cuatro imparables.

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Lodolo permitió tres carreras y seis hits en siete entradas por los Rojos, que han perdido nueve de 12.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP

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