Mike Tyson opina sobre Canelo vs. Crawford: “No parece que vaya a suceder”

Mike Tyson dio recientemente su predicción para la superpelea de este fin de semana entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford, y admitió que existe una diferencia entre lo que cree que ocurrirá y lo que desea que pase.

El sábado 13 de septiembre, Crawford retará a Canelo por los títulos indiscutibles del peso supermediano. Si el invicto estadounidense logra superar al campeón mexicano, se convertirá en el primer boxeador de la era moderna en unificar tres divisiones.

Sin embargo, Tyson —ya confirmado para una pelea de exhibición en 2026 contra la leyenda Floyd Mayweather— insinuó que el tamaño de Canelo podría ser el factor decisivo.

Mientras que Canelo, de 35 años, peleará este fin de semana en su peso ideal, Crawford, de 37, alcanzará por primera vez los 76 kilos. Hasta ahora, el peso más alto en la carrera de Crawford había sido 70 kilos, división en la que conquistó un título mundial en un cuarto peso el año pasado.

“Quiero que Crawford gane, pero no parece que vaya a suceder”, dijo recientemente Tyson en The Big Podcast, conducido por la leyenda del baloncesto Shaquille O’Neal.

“Me gustaría que pasara, [pero] este tipo [Álvarez] pega fuerte, es un boxeador inteligente. Quiero verlo”.

Saúl "Canelo" Álvarez se enfrenta a Terence Crawford (derecha) ( Getty )

Las predicciones en el mundo del boxeo están divididas de cara al evento principal del sábado en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Algunos creen que el tamaño de Canelo será demasiado para Crawford, mientras que otros opinan que el estadounidense es técnicamente superior y podría valerse de su velocidad y movilidad para superar a Álvarez.

Canelo es considerado por muchos como la cara del boxeo, mientras que algunos ven a Crawford como el mejor libra por libra de la actualidad.

Ambos han conquistado títulos mundiales en cuatro divisiones. Además, Canelo es dos veces campeón indiscutible en el peso supermediano (76 kg), mientras que Crawford ya había sido indiscutible en superligero (63,5 kg) y wélter (66,7 kg).

Mike Tyson antes de su última pelea, una derrota por puntos contra YouTuber Jake Paul en noviembre ( Getty Images for Netflix© 2024 )

Tyson, de 59 años, tendrá también una ventaja de tamaño cuando enfrente en una exhibición el próximo año al también retirado Mayweather, de 48.

Mientras Tyson fue campeón mundial de peso completo, el invicto Mayweather conquistó títulos en cinco divisiones, pero su límite más alto fue 70 kilos.

Tyson peleó por última vez en noviembre, cuando perdió por puntos ante el youtuber Jake Paul, de 28 años. Por su parte, Mayweather boxeó en agosto en una exhibición a distancia completa contra John Gotti III, hijo y nieto de los mafiosos Gotti II y Gotti I, respectivamente.

Traducción de Leticia Zampedri