Boulbina lleva a Argelia a cuartos de la Copa Africana con gol agónico en tiempo extra ante Congo

Adil Boulbina anotó un gol en la prórroga para que Argelia venciera el martes 1-0 a Congo en su partido de octavos de final de la Copa Africana de Naciones.

Boulbina remató desde el borde del área al segundo palo a los 119 minutos, desatando celebraciones desenfrenadas entre la mayoría de los aficionados en el Estadio Moulay El Hassan.

A los periodistas argelinos que celebraron en la tribuna de prensa se les advirtió que se les retiraría la acreditación después de sus desbordadas muestras de alegría. Un periodista rompió accidentalmente una pantalla de televisión al saltar sobre una mesa.

Argelia se enfrentará a Nigeria en Marrakech el sábado. Las Súper Águilas avanzaran el lunes tras golear 4-0 a Mozambique.

El campeón defensor Costa de Marfil se enfrentaba a Burkina Faso en el último partido de la segunda ronda en Marrakech más tarde. Egipto espera al ganador en Agadir el domingo.

Después de esta decepción, Congo se enfocará en el playoff intercontinental que adjudicará una plaza para el Mundial 2026. Los Leopardos se enfrentarán a Nueva Caledonia o Jamaica en México en marzo por uno de los últimos lugares en el torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

Aficionados del Congo se apresuran por entradas

Cientos de seguidores acudieron a la embajada congoleña en Rabat antes del partido tras escuchar que se darían entradas gratuitas a los aficionados congoleños y marroquíes al presentar sus pasaportes para verificar su identidad.

Argelia ha contado con un buen apoyo en el vecino Marruecos, pero las relaciones entre los dos países son tensas y los aficionados marroquíes eran más propensos a animar a los rivales de Argelia. Aun así, a pesar del intento de aumentar el apoyo congoleño, los aficionados argelinos fueron mayoría.

Los medios locales también informaron que agentes del FBI asistieron al partido para observar el dispositivo de seguridad, que fueron notablemente más estrictos que en partidos anteriores. Un reportero de Associated Press tuvo su bolso registrado por primera vez en el torneo, dos veces, y fue cacheado dos veces antes de entrar al estadio. También había una presencia policial notablemente mayor que en previos partidos.

Se informó que el FBI estaba presente para tomar nota sobre las medidas de seguridad antes del Mundial del próximo verano.

Lumumba apoya de nuevo

El aficionado congoleño Michel Nkuka Mboladinga, de pie sobre un pedestal, levantó su mano derecha al inicio del partido y se mantuvo en esa posición posando como una estatua del héroe de la independencia congoleña asesinado, Patrice Lumumba, hasta el medio tiempo, cuando bajó lentamente su brazo y levantó ambas manos sobre su cabeza para aplaudir a sus compañeros seguidores, que no habían sido nada estáticos detrás de él. Estuvo de vuelta, con la mano levantada de nuevo, para la segunda mitad, y luego en tiempo extra.

Nkuka Mboladinga, quien ha sido una presencia constante en los partidos de Congo durante el torneo, se reunió con Patrice Motsepe, el presidente de la Confederación Africana de Fútbol, antes del partido.

___

