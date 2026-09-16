Bologna despide al técnico Domenico Tedesco tras 4 partidos y contrata a Raffaele Palladino

Bologna despidió al entrenador Domenico Tedesco el miércoles tras apenas cuatro partidos de la Serie A y de inmediato contrató a Raffaele Palladino.

La derrota del domingo en Napoli dejó a Bologna en el 16to puesto de la tabla, con apenas un punto en sus primeros cuatro encuentros.

Tedesco estaba al mando desde junio.

En un breve comunicado, Bologna agradeció a Tedesco su “profesionalismo y capacidad” y señaló que Palladino recibió un contrato hasta finales de junio de 2029.

Palladino, de 42 años, dirigió anteriormente a Monza, Fiorentina y Atalanta.

Su primer partido al frente del equipo será el sábado en casa ante Torino, antes de una prolongada pausa internacional.

No es el primer cambio de entrenador en esta incipiente temporada de la Serie A, ya que Fiorentina despidió este mes a Fabio Grosso y volvió a contratar a Paolo Vanoli.

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