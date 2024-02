Bohm vence a Filis en arbitraje y asegura un récord ganador para peloteros

Alec Bohm venció a los Filis de Filadelfia en el arbitraje salarial, asegurando para los jugadores el primer récord ganador en estos recursos desde 2019.

El tercera y primera base recibió un salario de 4 millones de dólares en lugar de la oferta del equipo de 3,4 millones, gracias al fallo de Brian Keller, Jeanne Charles y John Stout, quienes escucharon los argumentos el jueves.

Bohm, de 27 años, bateó para .274 el año pasado, en el que estableció las mejores marcas en su carrera con 20 jonrones y 97 carreras producidas. Tuvo un salario de 748.000 dólares y fue elegible para el arbitraje por primera vez.

Los jugadores tienen una ventaja de 8-6 con solamente un caso pendiente. El zurdo de Miami Tanner Scott era el último programado para una audiencia —solicita un sueldo de 5,7 millones en lugar de la oferta de los Marlins de 5,15 millones.

Se espera una decisión para el domingo por parte de Robert Herman, John Woods y Allen Ponak.

Scott, de 29 años, tuvo marca de 9-5 con una efectividad de 2.31 y 12 salvamentos en 16 oportunidades la temporada pasada, cuando ganó 2.825.000 dólares. Es elegible para la agencia libre después de la Serie Mundial de este año.

Las 15 audiencias de este año fueron menos de las 19 de 2023, cuando los equipos ganaron 13, pero más de las 13 de 2022, cuando hubo nueve victorias para los clubes. Los jugadores tuvieron un récord ganador por primera vez cuando se fueron 6-4 en 2019.

Un total de 198 jugadores fueron elegibles para el arbitraje después de la fecha límite de noviembre para que los equipos extendieran ofertas de contratos de 2024 para jugadores no firmados en las nóminas de 40 jugadores, y la mayoría alcanzaron acuerdos el 11 de enero, cuando los clubes y los peloteros intercambiaron propuestas de salarios.

El acuerdo más grande fue de 31 millones, por un año de contrato entre Juan Soto y los Yanquis de Nueva York, que adquirieron al jugador de San Diego, en diciembre.

El primera base dominicano de Toronto Vladimir Guerrero Jr. ganó un salario de 19,9 millones, el más alto de una decisión de arbitraje, cuando un panel eligió esa cantidad en lugar de los 18,05 millones ofrecidos por los Azulejos. Superó la decisión más alta previa, de 14 millones para el jardinero de Seattle Teoscar Hernández después de que el también dominicano perdió su audiencia el año pasado.

Otros ganadores de este año fueron el tercera base de San Francisco, J.D. Davis (6,9 millones vs. 6,55); el jardinero de Baltimore, Austin Hays (6,3 vs. 5,85 millones) y el derecho Jacob Webb (1 millón vs. 925.000); el jardinero de los Angelinos de Los Ángeles, Taylor Ward (4,8 vs. 4,3 millones); el jardinero y jugador de cuatro de Houston, Mauricio Dubón (3,5 vs. 3 millones) y el derecho de los Mets de Nueva York, Phil Bickford (900.000 vs. 815.000).

Los perdedores fueron el segunda base de Miami, Luis Arráez (10,6 vs. 12 millones) y el jardinero central Jazz Chisholm Jr. (2.625.000 vs. 2,9 millones); el jardinero de Tampa Bay, Harold Ramírez (3,8 vs. 4,3 millones) y el derecho Jason Adam (2,7 vs. 3,25 millones); el zurdo de los Angelinos de Los Ángeles, José Suarez (925.000 vs. 1,35 millones); y el jardinero y jugador de cuatro de Minnesota, Nick Gordon (900.000 vs. 1,25 millones).

Adam, Arráez y Ramírez estaban buscando ganar por segundo año seguido. Los últimos jugadores que ganaron audiencias en años seguidos fueron el lanzador Houston, Collin McHugh en 2017 y 2018 y el lanzador de Cleveland, Trevor Bauer en 2018 y 2019.