Bo Bichette pega jonrón de 3 carreras en la 8ª y Mets remontan 4-2 ante Gigantes
Bo Bichette conectó un jonrón de tres carreras para tomar la delantera con dos outs en la octava entrada, después de que le dieran una base por bolas intencional al dominicano Juan Soto, y los Mets de Nueva York remontaron el domingo para vencer 4-2 a los Gigantes de San Francisco.
Tobias Myers (1-2) dejó a un corredor varado en la octava para lograr su primera victoria con los Mets, tras ser ascendido desde Triple-A Syracuse antes del juego. Kodai Senga lanzó una novena entrada perfecta para su sexto salvamento en seis oportunidades.
El abridor de Nueva York, Christian Scott, trabajó 4 2/3 entradas.
El novato venezolano de San Francisco César Perdomo limitó a los Mets a tres sencillos en seis entradas, en un impresionante primer inicio en las Grandes Ligas.
Perdomo permitió un sencillo de un out a Soto antes de cerrar la primera entrada ponchando a Bichette y al novato Carson Benge. El zurdo dejó a un corredor en base al dominar a Soto con un elevado para terminar la tercera.
Perdomo, de 24 años, completó su labor al retirar a Soto con un roletazo para doble play, después de otorgarle base por bolas a Lindor.
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