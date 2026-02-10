Black anota 26 y Bane suma 25 en victoria del Magic 118-99 sobre Bucks

Anthony Black anotó 26 puntos, Desmond Bane agregó 25 y el Magic de Orlando venció 118-99 a Milwaukee el lunes por la noche, rompiendo la racha de tres victorias consecutivas de los Bucks, la más larga de la temporada.

El alero del Magic, Franz Wagner, jugó 17 minutos después de perderse 23 de los últimos 25 partidos debido a un esguince severo de tobillo. Wagner salió desde el banquillo por primera vez en su carrera y terminó con 14 unidades y cinco rebotes.

Kevin Porter Jr. lideró a Milwaukee con 28 tantos y siete asistencias, pero los Bucks cometieron 20 pérdidas de balón y permitieron 67 puntos en la segunda mitad, lo que puso fin a su racha de tres victorias seguidas, la más larga de la campaña.

El All-Star de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo (pantorrilla), se perdió su 15to partido consecutivo.

Mo Wagner encestó dos triples, y su hermano Franz y Jase Richardson anotaron uno cada uno en una racha de 14-2 al final del tercer cuarto que le dio al Magic una ventaja de 15 unidades. Black se hizo cargo en el último cuarto, anotando las tres primeras canastas de Orlando y luego sumando un triple que amplió la ventaja a 20.

El Magic encestó cuatro de 21 (19%) desde la línea de tres puntos en la primera mitad y diez de 21 (48%) en la segunda.

El veterano base Cam Thomas, firmado por Milwaukee como agente libre el domingo, anotó cuatro puntos en 13 minutos.

