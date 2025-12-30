Bijan Robinson logra el TD terrestre más largo de los Falcons y lidera en yardas totales del equipo

Bijan Robinson logró un touchdown en acarreo de 93 yardas, un récord para los Falcons, el lunes por la noche, una de las dos formas en que ingresó en el libro de récords del equipo en una victoria sobre los Rams.

Robinson se lanzó para el touchdown con 1:23 restante en el segundo cuarto. El corredor tomó el balón de costa a costa directamente después de que Xavier Watts interceptara a Matthew Stafford en la yarda siete de Atlanta. Fue la segunda intercepción de Stafford en la noche.

Warrick Dunn era el anterior poseedor del récord de los Falcons con un touchdown de carrera de 90 yardas contra los Giants en octubre de 2006.

La anotación fue la más larga en la carrera profesional de Robinson. El corredor de tercer año logró un touchdown de 81 yardas en la sorpresiva victoria de Atlanta sobre Buffalo en octubre.

“Esa fue una de esas jugadas donde tuve que hacer que un tipo fallara en el hueco, y estaba tratando de encontrar otra abertura, y ésta apareció, y pensé, 'Hombre, tengo que despegar'. Seguí mirando hacia atrás para ver si estaba libre. Y, quiero decir, estaba libre, y conseguimos el touchdown. Así que fue un cambio del momeno del partido grande para nuestro equipo", dijo Robinson.

Poco después de comenzar la segunda mitad, Robinson añadió otro hito al romper el récord de la franquicia de yardas desde la línea de golpeo en una sola temporada. Entró con 2.026, 150 detrás de la marca de antaño de William Andrews de 2.176 yardas, establecido en 1983.

Robinson terminó el juego con 195 yardas de carrera y un touchdown en 22 acarreos. También atrapó cinco pases de Kirk Cousins para 34 yardas y una anotación, llevando su total de yardas a 2.225 esta temporada.

“(Conseguir) 2.200 yardas desde la línea de golpeo este año es extraordinario. Dalvin Cook tuvo casi 2.000 un año, y no pensé que volvería a ver eso. Así que, ya sabes, lo que puede hacer tanto en el juego terrestre como en el juego aéreo es muy único”, expresó Cousins.

El dos veces Pro Bowler lidera la liga con 140,9 yardas desde la línea de golpeo por juego esta temporada. Enfrenta un partido de la semana 18 contra los Saints, a 284 yardas del récord histórico (2.509), establecido por Chris Johnson en 2009.

