Baz poncha a 9, Basallo pega jonrón de 3 carreras y Orioles vencen 6-1 a Rays

Shane Baz repartió nueve ponches su mayor cifra de la campaña, y Samuel Basallo conectó un jonrón de tres carreras por los Orioles de Baltimore, quienes vencieron el martes 6-1 a los Rays de Tampa Bay.

Baz (2-5), quien se unió a los Orioles en diciembre mediante un canje con Tampa Bay, lanzó siete entradas, en las que permitió una carrera. El derecho de 26 años toleró siete hits y otorgó dos bases por bolas.

Jackson Holliday se embasó con un sencillo en la quinta entrada y avanzó a la intermedia después de que Gunnar Henderson venció el tiro a la primera base. A Holliday inicialmente lo marcaron out en segunda, pero esa decisión fue revertida cuando los Orioles pidieron la revisión.

El dominicano Basallo siguió con su octavo jonrón de la temporada, un batazo de 405 pies entre el jardín derecho y el central.

Basallo anotó en la segunda entrada por un error defensivo del segunda base de los Rays, Richie Palacios. Holliday añadió un sencillo impulsor y Taylor Ward remolcó otra carrera con un elevado de sacrificio para poner el duelo 3-1.

Chandler Simpson anotó con un sencillo impulsor del mexicano Jonathan Aranda en la primera entrada para Tampa Bay.

El abridor de los Rays, Griffin Jax (1-3), recibió en la espalda el impacto de una línea de 107 mph, conectada por el dominicano Leody Tavares en la segunda entrada. Completó el inning, pero no regresó para el tercero.

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