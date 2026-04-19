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Bayern Múnich asegura otro título de la Bundesliga con triunfo 4-2 ante Stuttgart

BUNDESLIGA
BUNDESLIGA (AP)

El Bayern Múnich certificó otro título de la Bundesliga al imponerse el domingo con facilidad 4-2 ante Stuttgart, proclamándose campeón cuando restan cuatro fechas por disputar.

Harry Kane anotó su 32do gol de liga de la temporada tras ingresar como suplente en el segundo tiempo. El Bayern pudo haber ganado con un marcador mucho más abultada ante la desbordada defensa de Stuttgart.

La victoria dejó al Bayern con una ventaja inalcanzable de 15 puntos sobre el Borussia Dortmund, segundo clasificado en la liga alemana.

Es el 35to campeonato alemán del Bayern, ampliando su récord, incluido el primero para el club en 1932. Todos los demás títulos llegaron después de la creación de la Bundesliga en 1963.

Stuttgart se adelantó en el marcador mediante el gol de Chris Führich a los 21 minutos, pero Raphaël Guerreiro, Nicolas Jackson y Alphonso Davies respondieron por Bayern al anotar en un lapso de seis minutos en la primera mitad.

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El jugador español Chema marcó un espectacular segundo gol para Stuttgart a los 88.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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