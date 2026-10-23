Bayern: Kompany, hospitalizado tras desplomarse en un entrenamiento

El técnico del Bayern Múnich Vincent Kompany fue hospitalizado el viernes tras desplomarse cuando presenciaba una sesión de entrenamiento.

Según el Bayern, Kompany, de 40 años, estaba observando una sesión de entrenamiento del filial del club alemán cuando ocurrió el incidente.

“Kompany está siendo sometido a un examen médico exhaustivo en el hospital y permanecerá bajo supervisión médica”, informó el Bayern en un comunicado. "Hasta nuevo aviso, su cuerpo técnico se hará cargo de los entrenamientos y de la actividad competitiva.

El director deportivo Max Eberl manifestó que al entrenador belga se le dará “todo el tiempo que necesite” para recuperarse.

“La salud de Vincent Kompany es nuestra máxima prioridad... haremos todo lo posible para que se recupere pronto. Vinnie está recibiendo toda la atención y el apoyo médico necesarios, y dispondrá de todo el tiempo que necesite”.

Añadió que los asistentes de Kompany asumirán sus funciones.

El Bayern había indicado previamente que Kompany tenía una infección viral que lo obligó a perderse una sesión de entrenamiento y una conferencia de prensa el martes. Sin embargo, regresó al banquillo para el empate 2-2 del miércoles contra Arsenal en la Liga de Campeones.

Tras ese partido, Kompany reconoció que intentó sobreponerse a la enfermedad y que no atendió las señales de su cuerpo.

El próximo partido del Bayern Múnich será el domingo contra Friburgo en la Bundesliga.

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