Bartunkova elimina a Sabalenka en la tercera ronda del Abierto de China

Aryna Sabalenka quedó eliminada en la tercera ronda del Abierto de China al perder el domingo en sets corridos ante la checa Nikola Bartunkova.

Bartunkova, número 34 del ranking, derrotó a la campeona de cuatro títulos de Grand Slam por 6-4, 6-3 en poco más de una hora y media, lo que dejó al torneo sin sus dos principales preclasificadas en la primera semana.

Elena Rybakina, recién coronada número 1 del mundo, fue eliminada del torneo el sábado y ahora se suma Sabalenka, la segunda clasificada, entre las eliminadas del torneo WTA 1000 en Beijing.

Sabalenka, a quien Rybakina le impidió lograr un tricampeonato en el Abierto de Estados Unidos el mes pasado, desperdició cinco puntos de quiebre en el primer set mientras continuaban sus históricas dificultades en Beijing. La bielorrusa de 28 años nunca ha pasado de los cuartos de final en el torneo.

“Antes que nada, me enfoqué en mí misma, en estar tranquila. Y Aryna, ella es grandiosa, es una leyenda, es campeona de Grand Slam”, reconoció Bartunkova. “Así que, sí, estoy muy feliz de haber ganado el partido... No soy una chica que celebre demasiado”.

Bartunkova jugará a continuación contra la austriaca Sinja Kraus, de 24 años, quien antes derrotó por 6-1, 6-4 a Dayana Yastremska.

Mirra Andreeva, quinta preclasificada, avanzó con facilidad a la cuarta ronda con una victoria por 6-4, 6-1 sobre Polina Kudermetova. La ganadora de este año del Abierto de Francia conectó seis aces y aprovechó cinco de sus siete oportunidades de quiebre para arrollar a su rival uzbeka en apenas 68 minutos.

En el torneo masculino, Hubert Hurkacz venció a Karen Khachanov por 7-6 (2), 6-2 para meterse entre los cuatro finalistas.

Más tarde, el primer preclasificado y campeón del Abierto de Estados Unidos, Alexander Zverev, disputa su partido de cuartos de final contra Novak Djokovic.

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