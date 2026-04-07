Banchero anota 31, Bane suma 25 y el Magic vence 123-107 a los Pistons

Paolo Banchero anotó 31 puntos, Desmond Bane sumó 25 y el Magic de Orlando venció el lunes 123-107 a los Pistons de Detroit.

Jalen Suggs aportó 12 tantos, 12 asistencias, seis rebotes y tres robos para el Magic, que ganó por cuarta vez en cinco partidos.

Jalen Duren y Daniss Jenkins anotaron 18 puntos cada uno por Detroit. Kevin Huerter y Javonte Green agregaron 17 cada uno para los Pistons, que cometieron 21 pérdidas de balón.

Tras asegurar el sábado el primer puesto de playoffs en la Conferencia Este, los Pistons no contaron con ocho jugadores, incluidos Tobias Harris, Duncan Robinson, Caris LeVert y el All-Star Cade Cunningham, quien se perdió su 11mo partido consecutivo por un pulmón colapsado.

El Magic, que pelea por posición en la apretada zona media de la clasificación del Este, mantuvo vivas sus posibilidades de terminar sexto, pero con tres partidos restantes en la temporada regular, Orlando también corre el riesgo de caer hasta el décimo puesto.

Orlando jugó sin el alero Franz Wagner, cuyo esguince alto de tobillo estuvo sujeto a “gestión de la lesión” después de su regreso por tres partidos tras una larga ausencia. Anthony Black, quien se había perdido 15 encuentros por una distensión abdominal, regresó y anotó 14 puntos en 15 minutos para el Magic.

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