Bad Bunny se ofreció a pagar el seguro del Clásico al astro boricua Carlos Correa

Bad Bunny realmente quería ver a Carlos Correa jugar con Puerto Rico en casa en el Clásico Mundial de béisbol.

Correa, el jugador de cuadro de los Astros de Houston que fue apartado del roster del Clásico por la cobertura del seguro, comentó el viernes que la superestrella de la música y también puertorriqueño se había ofrecido a pagar una póliza.

“Significa mucho que esté tan involucrado. Trató de hacer todo lo posible. Yo quería jugar y asegurarme de que iba a salir ahí a jugar por el equipo de Puerto Rico en Puerto Rico", dijo Correa a la prensa en el complejo de entrenamiento de primavera de los Astros. "El hecho de que hiciera eso dice mucho de cuánto le importa el país, cuánto le importan los fanáticos en casa. Estoy profundamente agradecido de que lo intentara con tanta determinación”.

Correa, quien tiene un contrato de 200 millones de dólares hasta 2028, se sometió a una cirugía en 2014 para reparar una fractura de la tibia derecha, y tanto los Gigantes de San Francisco como los Mets de Nueva York no aprobaron sus exámenes médicos para un contrato durante la temporada baja 2022-23.

Sin dar el nombre del proveedor que propuso Bad Bunny, Correa indicó que se trataba de uno que las Grandes Ligas, los Astros y el agente de Correa, Scott Boras, no aprobaron. El jugador de cuadro señaló que todos le dijeron que era una mala idea.

“No podía firmar algo así, poniendo mi vida en manos de eso, cuando tres personas en las que confío me están diciendo que no lo haga”, señaló Correa.

Puerto Rico será sede de un grupo de la primera ronda del Clásico el próximo mes.

Bad Bunny, nacido Benito Antonio Martínez Ocasio, es uno de los artistas con más reproducciones en streaming del planeta. Fue el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl el domingo pasado, una semana después de ganar el premio al álbum del año en los Grammy de 2026 por “Debí Tirar Más Fotos”, la primera vez que un álbum íntegramente en español se llevó el máximo galardón.

La firma de representación deportiva de Bad Bunny, Rimas Sports, y la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas llegaron a un acuerdo en una demanda el año pasado, después de que el sindicato sancionara a la agencia por violaciones a su reglamento de agentes.

Revocó la certificación de agente de William Arroyo, de Rimas, y negó las certificaciones de los ejecutivos Noah Assad y Jonathan Miranda, al citar un préstamo sin intereses de 200.000 dólares y un regalo de 19.500 dólares. El sindicato impuso una multa de 400.000 dólares por mala conducta. La árbitra Ruth M. Moscovitch ratificó las suspensiones de cinco años del sindicato para Assad y Miranda y redujo la suspensión de Arroyo a tres años.

