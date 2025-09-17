Atléticos superan 2-1 a Medias Rojas que pierden terreno en la Liga Americana

Brett Harris conectó un sencillo que le dio la ventaja a su equipo en una sexta entrada de dos carreras, y los Atléticos se recuperaron para vencer el martes 2-1 a los Medias Rojas de Boston, logrando su primera racha de cinco victorias consecutivas en más de un año.

Tyler Soderstrom tuvo dos hits y un doble impulsor para los Atléticos, que estánn en medio de su racha ganadora más larga desde que consiguieron seis victorias consecutivas del 28 de abril al cuatro de mayo la temporada pasada.

Boston está un juego detrás de los Yankees de Nueva York en la pelea por el primer comodín de la Liga Americana. Los Medias Rojas han perdido cuatro de cinco encuentros.

Los Medias Rojas se adelantaron en la tercera cuando Rob Refsnyder anotó desde primera base con el doble del venezolano Carlos Narváez. La pelota rebotó en el jardinero central Lawrence Butler, que cometió un error al intentar recogerla.

El abridor de los Atléticos, Jeffrey Springs, permitió una carrera sucia y cinco hits en cuatro entradas. Salió de un aprieto con bases llenas en la segunda, ponchando a Ceddanne Rafaela y logrando que Romy Gonzalez bateara para una doble matanza.

Mitch Spence (3-5) permitió dos hits en tres 2/tres entradas y Hogan Harris consiguió cuatro outs para su tercer salvamento.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Darrel Hernaiz de 2-0.

Por los Medias Rojas, el venezolano Carlos Narváez de 3-1.

