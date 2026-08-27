Atlético Madrid insiste en que Julián Álvarez no será vendido al Barcelona

La postura del Atlético de Madrid sobre Julián Álvarez ya es oficial: el atacante argentino no será vendido al Barcelona.

El tira y afloja entre los clubes por Álvarez lo ha convertido en la gran saga del mercado de fichajes del verano en el fútbol europeo.

Pero el Atlético difundió un comunicado el jueves en el que señaló que su junta directiva apoyó de “forma unánime su absoluto respaldo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Alvarez al Barcelona”.

“El Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes”, indicó el comunicado. "Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Alvarez”.

Según reportes, Arsenal, reinante campeón de la Liga Premier, también está interesado en fichar a Álvarez, cuya cláusula de rescisión sería de 500 millones de euros (582 millones de dólares).

Sin embargo, el comunicado del Atlético dio a entender que no se irá a ningún lado.

“El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores”, señaló.

Álvarez quedó fuera de la convocatoria del Atlético para el debut en la Liga de España y fue abucheado por los aficionados del equipo en su segundo partido el domingo, cuando ingresó como suplente.

El delantero no entrenó con el Atlético el miércoles, el mismo día en que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, afirmó que su club mantenía su oferta para fichar al Álvarez, de 26 años.

“Estamos muy interesados en el jugador y nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada”, dijo Laporta a los medios del club azulgrana. “Lo hacemos con todos los respetos con el Atlético de Madrid”.

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