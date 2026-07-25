Atlético ficha al mediocampista surcoreano Lee Kang-In procedente del PSG

El mediocampista surcoreano Lee Kang-In acordó incorporarse al Atlético de Madrid procedente del Paris Saint-Germain, informó el sábado el club español.

El Atlético indicó que el jugador firmará un contrato hasta junio del 2031. La tarifa de traspaso no fue revelada, pero, según reportes, se sitúa entre 35 y 40 millones de euros (39,8 millones y 45,5 millones de dólares).

Lee, de 25 años, disputó los tres partidos de la fase de grupos del Mundial, pero Corea del Sur no logró avanzar tras perder en dos de sus encuentros.

Nacido en Incheon, Lee se mudó a España cuando tenía 10 años para incorporarse a la academia de formación del Valencia y terminó jugando 62 partidos con el club. Después de ser traspasado al Mallorca, se unió al PSG en 2023 y marcó 16 goles en 124 apariciones.

Ahora jugará en un Atlético que terminó La Liga en el cuarto puesto y alcanzó la final de la Copa del Rey la temporada pasada. Lee ayudará a cubrir el vacío creativo que dejó Antoine Griezmann, quien se marchó a la MLS como máximo goleador histórico del Atlético.

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