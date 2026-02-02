Stay up to date with notifications from The Independent

Arsenal: Mikel Merino necesita cirugía en el pie, pero estará listo para el Mundial.

MIKEL MERINO
MIKEL MERINO (AP)

El centrocampista español Mikel Merino debería estar en condiciones para disputar la Copa del Mundo luego de que Arsenal lo descartara por "un período prolongado" debido a una lesión en el pie derecho.

Los líderes de la Liga Premier informaron el domingo por la noche que Merino se someterá a una operación por la lesión ósea sufrida el 25 de enero durante la derrota como local ante el Manchester United.

“Mikel se someterá a una cirugía en los próximos días y luego comenzará su programa de recuperación y rehabilitación”, dijo Arsenal.

“Se espera que Mikel esté fuera de acción por un período prolongado, con el objetivo de regresar a los entrenamientos completos antes del final de la temporada”, añadió.

Merino fue miembro del equipo de España que conquistó el Campeonato Europeo en 2024, y anotó el gol decisivo en la prórroga contra Alemania en los cuartos de final.

La Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, está programada para comenzar el 11 de junio.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

