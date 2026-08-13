Arbeloa expulsado y Fulham se va del campo ante Málaga en juego de pretemporada

El partido de pretemporada del Fulham contra el Málaga resultó no ser tan amistoso cuando el club inglés abandonó el campo y el entrenador Álvaro Arbeloa fue expulsado con tarjeta roja por quejarse ante los árbitros.

El anfitrión de La Liga, el Málaga, marcó el empate 2-2 en el minuto 90. El Málaga indicó que estaba prevista una tanda de penales. El Fulham sostuvo que no. El Málaga lanzó un penalti a una portería vacía y se adjudicó el trofeo Costa del Sol el miércoles.

“Podemos confirmar que, antes del partido, ambos equipos acordaron que no habría una tanda de penales en caso de empate”, publicó el Fulham en X.

El exentrenador del Real Madrid Arbeloa fue expulsado por discutir con el equipo arbitral al final del partido.

El Málaga señaló que estaba prevista una tanda de penales, pero que “el Fulham abandonó el campo alegando que la tanda no había sido incluida en el contrato”.

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