Anthony Davis brilla en su debut con Washington y los Wizards superan 128-116-a los Bucks

Anthony Davis anotó 34 puntos y capturó 12 rebotes en su debut con Washington, y los Wizards, con una nueva imagen, vencieron 128-116 a los Bucks de Milwaukee la noche del miércoles en el partido inaugural de la temporada para ambos equipos.

Fue el inicio de campaña para dos equipos que parecen dirigirse en direcciones opuestas. Washington adquirió a Davis y a Trae Young la temporada pasada y luego seleccionó a AJ Dybantsa con el número 1 global del draft. Milwaukee traspasó en la pretemporada a la piedra angular de la franquicia, Giannis Antetokounmpo.

Aun así, los Bucks estuvieron al frente durante gran parte de este encuentro, antes de que Washington empezara a tomar el control a comienzos del cuarto periodo.

Dybantsa no jugó por una lesión en el tobillo, pero Davis hizo lo suficiente como para entusiasmar al público de Washington. La estrella interior estaba lesionada cuando los Wizards lo adquirieron y no jugó para ellos la campaña pasada.

Los aficionados ovacionaron a Davis con un cántico de “MVP” antes de que siquiera terminara el primer cuarto. El ambiente cambió, sin embargo, cuando los Wizards fallaron 18 de sus primeros 22 intentos de triple y estuvieron por detrás de los Bucks bien entrada la segunda mitad.

Una volcada de Deandre Ayton le dio a los Wizards una ventaja de 97-96 al inicio del cuarto periodo, durante una racha de 21-4 para tomar una delantera de 111-98 con 7:26 por jugar.

Los Wizards lanzaron con 63% de acierto en tiros de campo en la segunda mitad y superaron a Milwaukee 77-60.

Young terminó con 20 puntos y 13 asistencias.

Tyler Herro anotó 24 unidades y el mexicano Jaime Jaquez Jr. sumó 22 para los Bucks. Ambos llegaron a Milwaukee en el acuerdo que envió a Antetokounmpo a Miami. ___

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