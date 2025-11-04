Antetokounmpo anota sobre la bocina y Bucks vencen 117-115 a Pacers

Giannis Antetokounmpo encestó un tiro de 17 pies justo al sonar la bocina para darle a los Bucks de Milwaukee una victoria de 117-115 sobre los Pacers de Indiana, que estaban incompletos, la noche del lunes.

Antetokounmpo sumó 33 puntos, 13 rebotes y cinco asistencias en una noche en la que acertó 14 de 21 tiros de campo. Kyle Kuzma añadió 15 unidades para ayudar a los Bucks a ganar por tercera vez en cuatro juegos, llevándose el primero de los cuatro enfrentamientos programados de la temporada regular contra un rival de la División Central al que ha enfrentado 22 veces desde el inicio de la temporada 2023-24.

Sin embargo, esta vez, el veterano pívot de los Pacers, Myles Turner, vestía la camiseta de los Bucks tras firmar un contrato como agente libre en julio. Los aficionados lo recibieron con abucheos durante toda la noche, comenzando con un video tributo antes de las presentaciones de los jugadores.

Turner consiguió nueve puntos, siete rebotes y cinco bloqueos, acertando tres de siete tiros y anotando solo dos tantos en la segunda mitad, con una canasta corta que rompió el empate a falta de 2:22.

Pascal Siakam lideró a los Pacers con 32 puntos y ocho asistencias. El reemplazo de Turner, Isaiah Jackson, tuvo 21 puntos y diez rebotes. Fue el total de puntos más alto de Jackson desde un juego de 26 unidades en enero de 2022.

Indiana eliminó a Milwaukee en la primera ronda de los playoffs en cada uno de los últimos dos años y este partido tuvo la misma sensación, con el marcador ajustado durante todo el encuentro.

