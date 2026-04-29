Ángel Correa anota al 33 y Tigres vence 1-0 a Nashville en semifinal de Concacaf

Ángel Correa anotó en el minuto 33, Nahuel Guzmán realizó cuatro atajadas y Tigres venció a Nashville 1-0 la noche del martes en el partido de ida de la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los equipos volverán a jugar el 5 de mayo en México, y el ganador en el marcador global se clasificará para la final a partido único del 30 de mayo.

Correa marcó su 23er gol de la temporada en todas las competiciones con una volea de larga distancia que rebotó en la mano del arquero Brian Schwake. A Nashville le costó despejar un balón suelto en la frontal del área, y Correa lo aprovechó.

Fue el primer gol como visitante que Nashville permitió en el torneo.

Schwake hizo una buena atajada con el pie ante un disparo a quemarropa de Juan Brunetta en el minuto 30.

Nashville, que no contó con Sam Surridge debido a una lesión en la espalda, pareció ponerse arriba 1-0 en el sexto minuto, pero la jugada fue anulada por fuera de juego.

El partido se retrasó cerca de una hora debido al clima.

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