Alonso y Holliday pegan jonrones y Orioles endilgan a Tigres su 7ma derrota seguida, 7-4

Pete Alonso conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras, Jackson Holliday añadió un cuadrangular de dos vueltas que significaron la ventaja, y los Orioles de Baltimore propinaron el viernes a los Tigres de Detroit su séptima derrota consecutiva, al vencerlos por 7-4.

Alonso pegó jonrón por segundo juego seguido, un batazo de tres carreras ante Jack Flaherty (0-6) en la tercera entrada para poner a los Orioles arriba por 3-2. El toletero añadió un elevado de sacrificio en la séptima después de su décimo cuadrangular.

Holliday conectó un jonrón de dos carreras en una cuarta entrada de tres anotaciones que le dio a Baltimore ventaja de 6-4. El segunda base, que estuvo en la lista de lesionados durante los primeros 48 juegos de los Orioles, pegó un sencillo para su primer hit antes del cuadrangular de Alonso.

Baltimore cortó una racha de tres derrotas.

El novato Kevin McGonigle conectó su tercer jonrón —en el primer lanzamiento del abridor Keegan Akin— para darle la ventaja a Detroit.

Chris Bassitt (4-3) entró en el segundo acto y necesitó siete lanzamientos para resolver la entrada, pero Gage Workman y Hao-Yu Lee abrieron la tercera con dobles para poner el encuentro 2-0.

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