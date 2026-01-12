Alexander-Walker anota 24 puntos y lidera a Hawks que vencen 124-111 a Warriors

Nickeil Alexander-Walker anotó 24 puntos, Jalen Johnson contribuyó con 23 puntos, 11 rebotes y seis asistencias, y los Hawks de Atlanta vencieron la noche del domingo 124-111 a los Warriors de Golden State.

Luke Kennard tuvo su mejor actuación de la temporada con 22 puntos y seis triples desde el banquillo en la tercera victoria consecutiva de los Hawks.

Stephen Curry anotó 31 puntos en su decimotercer partido de la temporada con 30 puntos o más, y Jimmy Butler sumó 30 puntos, siete rebotes y seis asistencias en su cuarto partido con 30 puntos, mientras que los Warriors vieron interrumpida su racha de tres victorias consecutivas en casa. Tuvieron otro partido en el que ambos anotaron 30 o más puntos y los Warriors también perdieron ese juego en Orlando el 18 de noviembre.

Butler acumuló 17 puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes al descanso, cuando los Warriors solo acertaron cinco de 19 en tiros de tres puntos. Fue la tercera vez en sus últimos cuatro partidos que anotó 20 o más puntos.

Curry y su padre Dell ahora han anotado la segunda mayor cantidad de puntos por un dúo padre-hijo en la historia de la NBA, superando los 38,895 de Joe y Kobe Bryant. LeBron James y Bronny son los primeros con 42,692.

___

