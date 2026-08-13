Alex Bregman mantiene racha con su 1er juego de 3 jonrones con los Cachorros

Alex Bregman no estaba preocupado, incluso mientras se esforzaba en una primera mitad poco destacada durante sus primeros meses con los Cachorros de Chicago. Validó esa actitud la noche del miércoles.

Bregman conectó tres jonrones en un juego por primera vez en la paliza 12-6 de Chicago sobre los Nacionales de Washington, al prolongar una racha encendida en las últimas semanas.

El jugador de 32 años, que firmó en enero un contrato de cinco años y 175 millones de dólares, batea para .388 (26 de 67) con seis jonrones y 17 carreras impulsadas en 16 juegos desde el 27 de julio, y tiene la mayor cantidad de hits en las Grandes Ligas en ese lapso. Ha conectado jonrón cuatro veces en los primeros dos juegos de la serie en Washington, y seis de sus 16 jonrones esta temporada han sido contra los Nacionales.

“Creo que el último mes más o menos ha sido un paso en la dirección correcta, pero en realidad los últimos dos días han sido un verdadero paso en la dirección correcta”, manifestó Bregman, cuyas siete carreras impulsadas también fueron un récord personal.

Los Cachorros anotaron en apenas tres entradas, pero Bregman fue una parte importante de cada reacción.

Después de recibir base por bolas en sus dos primeras apariciones al plato el miércoles, Bregman elevó un lanzamiento tipo sweeper de Jake Bird hacia el bullpen de los visitantes en el jardín izquierdo para un jonrón de tres carreras que coronó una quinta entrada de cuatro anotaciones.

En su siguiente turno, jaló un cuadrangular de dos carreras hacia el izquierdo ante el dominicano Yovanny Cruz como el golpe final de una sexta entrada de cinco carreras que puso el marcador 9-4.

En la octava, Bregman conectó jonrón en su tercer turno consecutivo, al enviar una recta de Trevor Williams al bullpen de los Cubs para remolcar a Seiya Suzuki.

“Lo vimos en los entrenamientos de primavera, con lo que es capaz de hacer, y lo has visto durante toda su carrera”, comentó el campocorto Dansby Swanson, quien también conectó jonrón en la octava. “Es un jugador especial cuando está en ritmo”.

Fue el noveno juego de múltiples jonrones en la carrera de Bregman y el segundo contra Washington esta temporada. También es el segundo jugador de los Cachorros en conectar tres jonrones en un juego, uniéndose a la hazaña de Swanson contra San Diego el 1 de julio.

Bregman suma nueve jonrones en 26 juegos desde el 11 de julio, después de conectar siete en sus primeros 92 juegos como jugador de los Cachorros.

“Creo que por eso este es un buen equipo”, señaló el mánager Craig Counsell. “Tenemos a un jugador diferente que puede hacer eso cualquier día, quizá. Dansby lo ha hecho. Pete (Crow-Armstrong) sin duda lo ha hecho. Ian (Happ) lo ha hecho. Seiya lo ha hecho. Es bastante genial y fue un gran juego. Definitivamente hoy llevó la batuta”.

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