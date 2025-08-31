Alcántara lanza siete sólidas entradas y Marlins vencen 5-1 a Mets para ganar tres de cuatro

Sandy Alcántara lanzó siete sólidas entradas, Agustín Ramírez conectó un jonrón de dos carreras y los Marlins de Miami derrotaron 5-1 a los Mets de Nueva York en un juego que se puso tenso el domingo.

Los combativos Marlins ganaron tres de cuatro a Nueva York después de perder sus siete series anteriores. Los Mets terminaron 11-17 en agosto a pesar de anotar 177 carreras y conectar 53 jonrones, ambos récords de la franquicia para un mes calendario.

Nueva York lidera a Cincinnati por cuatro juegos en la carrera por el último comodín de la Liga Nacional.

El dominicano Alcántara (8-11) permitió cuatro hits y ponchó a seis. Mantuvo el juego sin carreras hasta la séptima entrada, cuando aceptó un sencillo de apertura a Jeff McNeil y golpeó a Mark Vientos con un lanzamiento. Alcántara y Vientos se miraron fijamente antes de que los bancos y los bullpens se vaciaran, aunque no se lanzaron golpes mientras los jugadores se reunían alrededor del montículo.

Alcántara indujo un par de jugadas de selección, la segunda de las cuales anotó a McNeil, antes de ponchar al dominicano Starling Marte para terminar la entrada. El derecho tiene una efectividad de 2.82 en sus últimos ocho inicios después de comenzar la temporada con una efectividad de 7.14 en 19 salidas.

El dominicano Otto López tuvo un elevado de sacrificio en la primera entrada contra Kodai Senga (7-6), quien cedió un jonrón de dos carreras a Ramírez en la tercera y un sencillo impulsor al también dominicano Heriberto Hernández en la cuarta.

Por los Marlins, los dominicanos Agustín Ramírez bateó de 4-2 con una carrera anotada y dos impulsadas, Heriberto Hernández de 4-2 con una producida y Otto López de 2-0; y el venezolano Javier Sanoja de 4-1 con una anotada.

Por los Mets, el puertorriqueño Francisco Lindor de 4-1, Juan Soto de 4-1; y el dominicano Starling Marte de 1-0.