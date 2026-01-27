Stay up to date with notifications from The Independent

Agentes de ICE tendrán rol de seguridad en los JJOO de Milán-Cortina, según fuentes de EEUU

EEUU-SEGURIDAD-ICE
EEUU-SEGURIDAD-ICE (AP)

Agentes del Servicio Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tendrán un papel de seguridad durante los próximos Juegos de Invierno de Milán-Cortina, según fuentes de la embajada de Estados Unidos en Roma.

Las fuentes que confirmaron la participación del ICE indicaron que los agentes federales del ICE servirían de apoyo a los equipos de seguridad diplomática y no llevarían a cabo ninguna operación de control migratorio.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

