Agentes de ICE tendrán rol de seguridad en los JJOO de Milán-Cortina, según fuentes de EEUU

Agentes del Servicio Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tendrán un papel de seguridad durante los próximos Juegos de Invierno de Milán-Cortina, según fuentes de la embajada de Estados Unidos en Roma.

Las fuentes que confirmaron la participación del ICE indicaron que los agentes federales del ICE servirían de apoyo a los equipos de seguridad diplomática y no llevarían a cabo ninguna operación de control migratorio.

