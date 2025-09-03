Activistas piden a aficionados en México desistir de cántico homofóbico antes del Mundial 2026

Frustrados porque la Federación Mexicana de Fútbol no ha logrado detener un canto homofóbico que se suele escuchar durante los partidos de la selección nacional, activistas LGBTQ+ están apelando directamente a los aficionados locales para que terminen con este coro ofensivo antes del Mundial del próximo año.

El grito, un insulto de una sola palabra, se hizo viral en el Mundial de 2014 en Brasil. Las multas subsiguientes —incluyendo 100.000 francos suizos (entonces 114.000 dólares) por dos incidentes durante el Mundial de 2022 en Qatar— tuvieron poco impacto.

“Esas multas no han servido para nada. Y la Federación, ¿qué ha hecho? No mucho. Y lo que ha hecho no sirve”, afirmó Andoni Bello, un activista LGBTQ+ y crítico del cántico.

Bello jugó para México en torneos de fútbol amateur organizados por la Asociación Internacional de Fútbol Gay y Lesbiana.

Estados Unidos, Canadá y México serán los anfitriones del Mundial de 2026 que comenzará el próximo 11 de junio.

A México se le otorgaron 13 partidos en tres ciudades —Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, la capital del estado de Jalisco donde el canto se escuchó por primera vez durante un partido clasificatorio olímpico en 2004 entre México y Estados Unidos. Posteriormente, se extendió a estadios de todo el país con aficionados del club de fútbol Atlas de Guadalajara.

El insulto suele resonar cuando el portero del equipo contrario realiza un saque de meta y es más frecuente cuando el equipo mexicano está perdiendo el partido.

“Yo me preocupo por la violencia que se expresa en el estadio, que es invisible y que es anónima”, manifestó Bello. “Esta violencia normalizada perpetúa los crímenes de odio por homofobia en este país. Parece algo muy drástico, pero es real. Si creemos que no pasa nada, lo estamos perpetuando”.

Inicialmente, los dirigentes de la federación argumentaron que el cántico no estaba dirigido a los gays y que la palabra tenía diferentes connotaciones en la cultura mexicana. Luego cambiaron su postura y lanzaron campañas sociales que no tuvieron éxito.

Ahora, simplemente piden a los aficionados antes de los partidos que no lo hagan.

En 2022, la federación también amenazó a los aficionados que gritaban el insulto en los partidos con vetos de cinco años en los estadios, pero no aplicaron la sanción.

"La Federación le querían encontrar otros significados. No tiene otros significados, es un significado homofóbico", recalcó Bello. "Hacemos ese llamado a los patrocinadores, a las instituciones, a los jugadores, a los equipos, a las aficiones, a cambiar la forma de ver a las personas y su sexualidad".

Bello se ha asociado con Calma Comunidad, una organización sin fines de lucro que busca proporcionar educación sexual, y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), una agencia descentralizada del gobierno de México.

Se acercarán a los equipos de primera división y sus grupos de aficionados para realizar talleres antes del Mundial.

"Creo que es una gran oportunidad para generar estos pequeños grandes cambios. Aquí estamos haciendo resistencia para generar o promover esos cambios", dijo David Moncada, quien trabaja para Calma Comunidad.

Bello añadió que ni él ni las otras organizaciones están pidiendo a los aficionados que dejen de divertirse en el estadio, sólo que eviten hacerlo usando un insulto homofóbico.

"Yo quiero que gane mi equipo y quiero que el equipo contrario sienta la presión del estadio. Claro que sí voy a gritar y a presionar para que falle, pero no necesito hacer comentarios homofóbicos", precisó. "No es necesario". ___

