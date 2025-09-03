A sus 38 años Djokovic busca su 25º título de Grand Slam ante Carlos Alcaraz en US Open

Novak Djokovic tiene 38 años y está tratando de conquistar un juego de hombres más jóvenes mientras se dirige a las semifinales del Abierto de Estados Unidos el viernes. Han pasado dos años desde su título más reciente de Grand Slam, lo que, para él, debe sentirse como una eternidad.

La temporada pasada fue la primera sin ganar al menos uno desde 2017. Y Djokovic tiene claro que, en este punto de su carrera, esos grandes trofeos de los cuatro eventos más importantes del deporte son todo lo que realmente le importa.

En los otros tres torneos importantes de este año, terminó en semifinales, dos después de lesionarse: abandonó en el Abierto de Australia debido a un desgarro en el tendón de la corva y estuvo claramente limitado en Wimbledon por una lesión en el músculo de la ingle. No había competido en ningún lugar desde que dejó el All England Club en julio hasta llegar a Flushing Meadows.

Novak Djokovic se enfrenta a Carlos Alcaraz a continuación, posiblemente a Jannik Sinner después de eso.

Ahora Djokovic está de vuelta con los últimos 4 en Nueva York, y hay un camino desafiante por delante. El próximo es el número 2, Carlos Alcaraz, que tiene 22 años. Si gana, podría esperarle una final el domingo contra el número 1, Jannik Sinner, de 23 años, si el campeón defensor vence a Lorenzo Musetti en los cuartos de final y a quien sea su oponente en la semifinal.

Después de alcanzar su 53ª semifinal de un torneo importante, y la 14ª en el Abierto de Estados Unidos, al eliminar al cuarto cabeza de serie Taylor Fritz, de 27 años, en cuatro sets el martes por la noche, Djokovic jugueteó con su barba mientras reflexionaba sobre lo que está por venir.

"Bueno, no va a ser más fácil, te lo digo", dijo con una sonrisa irónica. "Voy a intentar tomarlo un día a la vez. Realmente cuidar mi cuerpo. Tratar de relajarme y recuperarme. Los próximos días son realmente clave para mí para poner mi cuerpo en forma y listo para luchar cinco sets, si es necesario. Realmente me encantaría eso."

Djokovic ha estado en 37 finales de Slam y ha ganado 24, pero ninguna a los 38 años.

Djokovic ya posee casi todos los récords de importancia en el tenis masculino, incluidos 24 campeonatos importantes, 37 apariciones en finales importantes y la mayor cantidad de semanas en el número uno del ranking.

Y así sucesivamente.

Lo nuevo para él es adaptarse a competir a esta edad.

"Normalmente me gusta jugar los grandes partidos en un gran escenario. Es solo que no estoy realmente seguro de cómo se va a sentir el cuerpo en los próximos días. Pero voy a hacer todo lo posible con mi equipo para estar en forma para eso", dijo Djokovic. "Va a haber mucho correr, eso es seguro. No van a ser puntos cortos."

Djokovic tiene un récord de 5-3 contra el oponente de semifinales del Abierto de Estados Unidos, Alcaraz.

Tiene un récord de 5-3 en enfrentamientos directos contra Alcaraz, quien ya ha ganado cinco títulos de Slam y, junto con Sinner, ha reclamado los últimos siete y nueve de los últimos 12.

No hay que olvidar: Los otros tres en ese período fueron para Djokovic, más recientemente en el Abierto de Estados Unidos 2023.

"Tengo otra oportunidad, otro intento. Espero... poder estar lo suficientemente en forma y jugar lo suficientemente bien para mantenerme al día con Carlos", dijo Djokovic. "Entonces puede ser el partido de cualquiera."

Djokovic ganó los dos encuentros más recientes contra el dinámico Alcaraz: en los cuartos de final del Abierto de Australia en enero de este año y en la final de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París el año pasado.

"Realmente quiero venganza", dijo Alcaraz. "Eso es obvio."

Alcaraz llegó a la final en sus últimos siete torneos, ganando cinco títulos.

Alcaraz ha sido absurdamente dominante en la última semana y media, sin perder un set en el torneo, y durante gran parte de 2025, liderando el circuito con seis títulos y un récord de 59-6.

Desde abril, tiene un récord de 43-2, ganando torneos en Monte-Carlo, Roma, Roland-Garros, Queen’s Club y Cincinnati. Las dos derrotas fueron en finales: en Barcelona (contra Holger Rune) y Wimbledon (contra Sinner).

Djokovic sabe lo que Alcaraz y Sinner han hecho últimamente.

"No necesitamos gastar palabras sobre los dos. Sabemos que son los dos mejores jugadores del mundo", dijo Djokovic, quien perdió ante Sinner en las semifinales del Abierto de Francia y Wimbledon. "Probablemente todos estén esperando y anticipando (una final del Abierto de Estados Unidos) entre los dos. Voy a intentar desbaratar los planes de la mayoría de la gente."

Y luego Djokovic agregó: "Definitivamente no voy con una bandera blanca a la cancha."

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.