32 puntos de Durant ayudan a Rockets a romper la racha de cuatro victorias de Pistons

Kevin Durant anotó 32 puntos la noche del viernes mientras los Rockets de Houston vencieron 111-104 y pusieron fin a la racha de cuatro victorias consecutivas de los Pistons de Detroit.

Durant promedia 30.6 puntos en 32 partidos de su carrera contra los Pistons, su promedio más alto contra cualquier otro equipo. Añadió siete rebotes y tres asistencias en 40 minutos sin pérdidas de balón.

Alperen Sengun anotó 19 puntos y Reed Shepherd agregó 18 puntos para los Rockets, que han ganado cuatro de cinco. Amen Thompson tuvo 15 puntos, nueve rebotes y siete asistencias para Houston, que había perdido cinco seguidos como visitante.

Jalen Duren lideró a Detroit con 18 puntos y siete rebotes, pero los otros cuatro titulares de Detroit se combinaron para 37 puntos con un 13 de 35 en tiros (37.1%).

Houston superó a Detroit 34-20 en el tercer cuarto para convertir un juego empatado en una ventaja de 86-72. Durant y Sheppard se combinaron para 18 puntos en el cuarto con un siete de ocho en tiros.

La defensa de Houston se destacó al inicio del tercer cuarto, limitando a Cunningham y Duncan Robinson a dos intentos de tiro en los primeros ocho minutos. Los Rockets superaron a Detroit con un 68.4% (13-19) frente a un 36.4% (8-22) en el período.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes