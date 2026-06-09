El dueño de 21 años de una casa en Washington que funcionaba como ‘OnlyFans’ fue acusado de trata de personas

Un hombre de Washington de 21 años que presuntamente controlaba una casa llena de mujeres creadoras de contenido para adultos fue acusado de trata de personas y otros delitos.

Nikita Tyukalo fue acusado de liderar una red para reclutar mujeres jóvenes para la pornografía; además, controlaba sus finanzas y su acceso a vivienda. Se le imputan cuatro cargos de trata de personas en segundo grado, lavado de dinero y liderazgo de una organización criminal, según Fox 13 Seattle.

Tyukalo se encuentra actualmente detenido bajo fianza de 5 millones de dólares.

La policía declaró que las mujeres entrevistadas que trabajaban en la propiedad dieron relatos coincidentes de explotación y “violencia física y abuso” a manos de tres jóvenes, incluido el sospechoso.

La semana pasada, la unidad SWAT de Bellevue irrumpió en lo que algunos de sus ocupantes llamaban la “casa OnlyFans” y arrestó a Tyukalo. La propiedad no tiene ninguna conexión oficial con la empresa OnlyFans.

open image in gallery La policía desarticuló una presunta red de tráfico sexual en una propiedad de Bellevue, Washington. Nikita Tyukalo fue acusado de tráfico sexual y de dirigir una organización criminal ( Google Maps )

Según los investigadores, además de servir de residencia para las modelos, la mansión también funcionaba como centro de producción de contenido explícito. Durante la investigación, la policía descubrió que otras cuatro propiedades en Bellevue y Renton podrían haber estado involucradas en la presunta red de trata de personas con fines sexuales.

Las mujeres entrevistadas por la policía afirman que las obligaban a transmitir en directo durante largas horas, que recibían una paga mínima y que no podían acceder a sus propias redes sociales ni a sus cuentas de OnlyFans. Además, alegan que las presionaban para que produjeran contenido cada vez más explícito y para que tomaran Adderall para mantenerse activas.

Una mujer declaró a la policía que la habían abofeteado, arrastrado por el pelo, humillado y amenazado con armas de fuego.

Otra afirmó que uno de los hombres de la casa, al enterarse de que estaba luchando contra pensamientos suicidas, le entregó una pistola cargada y le dijo: “Hazlo”.

open image in gallery Un deportivo McLaren incautado por la policía de Bellevue en una vivienda de Bellevue, Washington ( Departamento de Policía de Bellevue )

Según la fiscalía, Tyukalo tiene antecedentes penales, incluido un caso previo de violencia doméstica.

Durante el allanamiento de la mansión, la policía confiscó más de 300 teléfonos celulares, más de 50 computadoras portátiles, documentos financieros, cheques de caja, registros comerciales, una pizarra blanca con el “plan de contenidos” del grupo y más de 30 juguetes sexuales. También se incautaron y confiscaron dos automóviles de lujo.

Según los investigadores, los ocupantes de la casa organizaban fiestas multitudinarias que atraían a cientos de personas al vecindario. Las fiestas se anunciaban en redes sociales y se cobraba entrada. Al parecer, muchos de los asistentes eran menores de 18 años. La policía recibió más de 100 llamadas de emergencia relacionadas con estas reuniones.

La policía respondió a llamadas que denunciaban el consumo de alcohol por menores de edad, así como a quejas de que los asistentes a la fiesta peleaban, portaban armas o conducían de forma temeraria o bajo los efectos del alcohol.

A Tyukalo se le prohibió acceder a sus cuentas en redes sociales o contactar a cualquiera de las víctimas o testigos relacionados con su caso. Un juez ordenó su detención en la cárcel del condado de King bajo una fianza de 5 millones de dólares.

Su próxima comparecencia ante el tribunal está programada para el 10 de junio.

Los otros dos hombres mencionados por las víctimas no fueron acusados hasta el momento. La policía de Bellevue informó a Fox 13 que es probable que se produzcan más detenciones y se presenten más cargos.

The Independent solicitó comentarios a OnlyFans. En un comunicado a Fox 13 Seattle, OnlyFans afirmó que su plataforma está destinada a creadores mayores de 18 años y que la compañía cuenta con un riguroso proceso de incorporación que requiere más de nueve documentos de identificación para verificar a los participantes.

Traducción de Olivia Gorsin