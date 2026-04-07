Rapero Offset es hospitalizado tras ser baleado afuera de casino

El rapero Offset, exmiembro del influyente trío de hip hop Migos, recibió un disparo a las afueras de un casino en Florida y se encuentra estable, informó un portavoz el martes.

Según el comunicado, el artista, quien estuvo casado con Cardi B, fue hospitalizado tras el tiroteo ocurrido la noche del lunes, aunque no se detalló su estado exacto. La policía indicó que las heridas no ponen en riesgo su vida.

El incidente se produjo tras una pelea, de acuerdo con las autoridades. Un rapero conocido como Lil Tjay, cuyo nombre real es Tione Jayden Merritt, fue detenido por el altercado previo al tiroteo en Seminole, Florida. Fue acusado de conducta desordenada y de conducir sin una licencia válida, pero no enfrenta cargos relacionados con el tiroteo.

Hace más de tres años, Takeoff, primo de Offset y también integrante de Migos, murió tras recibir un disparo en una bolera en Houston.

Aunque la policía indicó que una persona sufrió heridas en un área de valet afuera del Seminole Hard Rock en Hollywood, Florida, no identificó a la víctima ( WSVN via AP )

Se dejó un mensaje solicitando comentarios al abogado de Merritt. El rapero de 24 años es una figura constante de la escena del South Bronx de Nueva York, celebrado por su estilo de rap cantado y su propuesta de pop y hip hop sobre ritmos de drill.

Aunque la policía indicó que una persona sufrió heridas en un área de valet afuera del Seminole Hard Rock en Hollywood, Florida, no identificó a la víctima.

Una segunda persona detenida en el lugar no ha sido acusada y los investigadores trabajaban para identificar a otros involucrados, señaló la policía en un comunicado el martes.

Offset, cuyo nombre verdadero es Kiari Kendrell Cephus, se dio a conocer primero con Migos. El trío de Atlanta es uno de los grupos de hip hop más populares de todos los tiempos, celebrado por su rápido “flow” en tripletes, una forma de interpretación a menudo imitada que cambió el rumbo del trap.

Su carrera despegó con el éxito de 2013 “Versace”. Luego tuvieron varios sencillos multiplatino, entre ellos “Bad and Boujee”, que llegó al número 1 en la lista Billboard Hot 100 de todos los géneros, además de “Stir Fry”, “Narcos” y “T-Shirt”. Migos lanzó cuatro álbumes de larga duración a lo largo de su trayectoria, cerrando ese capítulo tras la muerte de Takeoff.

Offset y Cardi B se casaron en secreto en septiembre de 2017 en Atlanta. En 2024, Cardi B anunció que presentó una demanda de divorcio. Tienen tres hijos en común.

El tercer integrante de Migos, el rapero Quavo, buscó transformar el trágico tiroteo de su sobrino Takeoff en una fuerza de cambio, al organizar una cumbre contra la violencia armada en 2024.

La policía indicó que Takeoff era un transeúnte inocente cuando recibió un disparo afuera de una bolera de Houston tras un desacuerdo por un juego de dados. La muerte de Takeoff estuvo entre una serie de tiroteos mortales en años recientes que involucraron a estrellas del hip-hop como Nipsey Hussle, Pop Smoke, PnB Rock y Young Dolph.

Offset emprendió una carrera en solitario años antes de la muerte de Takeoff.

Como solista, Offset es conocido por un estilo idiosincrático y una destreza melódica y agresiva. Lanzó tres álbumes de larga duración: “Father of Four” (2019); “Set It Off” (2023), que describió a The Associated Press como un esfuerzo por “traer de vuelta el rap” en un género actualmente liderado por raperos que cantan; y “Kiari” (2025). “‘Set It Off’ fue una libertad”, le dijo a AP el año pasado, prueba de que podía brillar como solista fuera de Migos. “Kiari”, en cambio, es “yo, por lo que soy. Y reconocer quién soy, porque siento que a veces puedes perderte intentando complacer a otras personas e intentando hacer lo que quieren que hagas. Así que esto es como mi rebelión. Mi álbum de rebelión”. ___