Mujeres en Nueva York denuncian haber sido golpeadas al azar mientras caminaban por la ciudad

Varias mujeres de la ciudad de Nueva York denuncian haber sufrido agresiones al azar en la vía pública a manos de un hombre cuya identidad se desconoce e instan a la comunidad a estar alerta.

El martes 19 de marzo, cerca de las 8:00 p. m., la comediante Sarah Suzuki Harvard caminaba sola en Manhattan cuando fue atacada por un hombre desde atrás. Recibió un impacto en la parte posterior del cráneo y, cuando logró darse vuelta, el agresor ya se había dado a la fuga.

Desde ese momento, la mujer de 30 años sufre dolores de cabeza, náusea, mareos, visión borrosa, ansiedad y estrés postraumático. En un primer momento, Harvard decidió no denunciar el ataque ante la policía, pero luego de ver videos publicados por otras mujeres que fueron víctimas de ataques similares, decidió reportar lo sucedido.

“Mi hermana me envió varios videos de TikTok en los que otras chicas contaban que fueron golpeadas en el rostro”, le comentó a The Independent. “Una amiga me preguntó: ‘¿No te hace sentir mejor saber que no fue un incidente aislado?’. Le respondí que, en realidad, me hacía sentir más asustada porque los ataques podrían volverse más graves, y podría volverme a pasar”.

Los distintos ataques parecen haber sucedido en pocos días y en zonas aledañas. El fenómeno empezó a llamar la atención el lunes 25 de marzo luego de que la influencer Halley Kate, quien tiene más de un millón de seguidores en TikTok, relatara en la red social que un hombre le dio “un puñetazo en el rostro” mientras recorría Manhattan.

“Literalmente, estaba caminando cuando un hombre se me acercó y me dio un puñetazo en el rostro”, dijo entre lágrimas mientras mostraba la inflamación que ya se le comenzaba a notar en la frente. Ya agregó: “Dios mío, me duele muchísimo. No puedo ni caminar. De verdad, me caí al suelo y ahora me está apareciendo este chichón gigante”.

En otro video publicado más adelante, Halley detalló que cuando el hombre desconocido la golpeó estaba “caminando en la acera”, con la cabeza baja mirando su teléfono. “No sé si me dio un puñetazo o un codazo. Me desmayé, así que no lo recuerdo, pero creo que le molestó mucho que estuviera mirando hacia abajo”, explicó la influencer.

Recuerda que el hombre estaba paseando un perro, y que, después de que la golpeó, ella cayó al suelo y perdió el conocimiento por un segundo. Halley recuerda que cuando pudo levantarse vio al hombre gritándole, para luego salir corriendo. La influencer reportó luego el incidente ante las autoridades, quienes le hicieron saber que su caso “coincidía” con otro reporte policial similar.

“Chicas, cuídense ahí afuera. Manténganse alertas, y eviten mirar su teléfono cuando caminan en la calle. Aprendan de mi experiencia”, agregó Halley.

Ese mismo día, Mikayla Toninato, estudiante de la Escuela de Diseño Parsons, compartió un video en TikTok relatando un hecho similar luego de salir de clase el lunes. “Doblé en la esquina mientras enviaba mensajes desde mi teléfono y, de repente, un hombre se me acercó y me golpeó en el rostro”, explicó Toninato, dejando ver el moretón que se estaba formando alrededor de un ojo.

Cuando les informó a sus amigas lo que le había ocurrido, le enviaron un video de otra mujer narrando la misma experiencia. “No sé si esto se está volviendo común, pero si están en Nueva York eviten caminar en la calle mientras ven su teléfono. Supongo que ahora debemos estar muy conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor”, advirtió Toninato.

Luego de que estos videos se volvieran virales, Harvard decidió dar detalles de su experiencia en un hilo publicado en la red social X, antes conocido como Twitter. También le proporcionó a The Independent una descripción del agresor: un hombre negro, de 1,80 m de alto aproximadamente, y rastas que le llegaban hasta los hombros. Además, llevaba puesto un gorro tejido, y una chaqueta y pantalones de jean.

Para Harvard, es llamativo que todas las mujeres cuyos testimonios se han vuelto virales estaban mirando su teléfono cuando fueron atacadas. “Me da la impresión de que su blanco son las mujeres que van un poco ensimismadas”, escribió en X.

Por otro lado, la usuaria de TikTok Olivia Brand afirmó que un hombre le dio un “puñetazo” cuando estaba en la acera solo dos días antes de que le sucediera a Harvard. En un video publicado el 17 de marzo, Brand relató que el hombre había exclamado “¡Perdón!” antes de golpearla, mientras que, en otro posterior, detalló que el incidente ocurrió en algún punto entre los vecindarios de Nolita y Soho en Manhattan, y que en su caso el atacante no iba con un perro.

Brand relató que inmediatamente después de ser golpeada denunció el suceso con la policía, para luego buscar atención médica en urgencias. En la sección de comentarios de su video de TikTok, también dio información sobre el aspecto del hombre que la atacó. “Era un hombre negro, llevaba una sudadera gris clara, no medía más de 1,5 m y tenía el cabello corto. No recuerdo detalles de su cara”, escribió Brand.

La noticia se ha convertido en un tema de conversación en Internet, y muchas mujeres en TikTok están recomendándoles a las demás que estén atentas a lo que pasa en su entorno. A Harvard le preocupa que el hecho se repita, pero está segura de que publicar sobre lo sucedido en las redes sociales ayudará a otras mujeres a mantenerse conscientes y alertas.

“Ahora desearía haber tenido más cuidado y haber estado más atenta”, le comentó a The Independent. Por último, señaló: “Me alegra haber compartido mi experiencia, y espero que mi publicación ayude a prevenir más ataques. Parece que mucha gente va a tener que ser más precavida”.

