Dos personas fueron acusadas tras una segunda noche de disturbios en Irlanda del Norte, desatados después del ataque con cuchillo ocurrido en Belfast.

Los incidentes del miércoles por la noche dejaron un saldo de 12 policías heridos y 16 personas detenidas.

El Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI) informó que una mujer de 24 años fue acusada de alteración del orden público y de posesión de un objeto con intención de causar daños.

Asimismo, un hombre de 28 años enfrenta cargos por negarse a retirarse un disfraz cuando se le requirió hacerlo, obstruir la labor policial y resistirse a la autoridad.

Ambos deberán comparecer este jueves ante el Tribunal de Magistrados de Lisburn.

En Irlanda del Norte, las autoridades no revelan la identidad de los acusados antes de su primera comparecencia ante la justicia.

Durante los disturbios en el condado de Antrim, la policía recurrió al uso de cañones de agua mientras agentes eran atacados con ladrillos y cócteles molotov lanzados por alborotadores encapuchados.

open image in gallery Los lugares de Belfast donde se registraron los disturbios ( OpenMapTiles/PA )

El subcomisario del PSNI, Ryan Henderson, dijo a la prensa que el sistema judicial "está preparado para imponer largas condenas a quienes siembran el desorden en nuestras calles".

Por otra parte, Hadi Alodid, de 30 años, compareció ante el tribunal el miércoles acusado de intento de asesinato por el ataque con cuchillo del lunes, en el que Stephen Ogilvie perdió un ojo.

La reacción al incidente desencadenó una ola de violencia. El martes, en Belfast, grupos de manifestantes incendiaron viviendas, un autobús y varios vehículos, mientras algunas personas fueron atacadas por motivos raciales.

La tensión continuó el miércoles por la noche, cuando un vehículo del Departamento de Infraestructuras fue incendiado durante enfrentamientos entre manifestantes y la policía cerca de la rotonda de Sandyknowes, en Newtownabbey, al noroeste de Belfast.

Las imágenes difundidas mostraban a decenas de hombres vestidos de negro y con el rostro cubierto congregados en Antrim Road. Allí, se les veía arrancar ladrillos de las fachadas y destrozar adoquines con mazos para fabricar proyectiles que luego lanzaban contra los agentes.

Además, los alborotadores intentaron prender fuego a una propiedad abandonada cerca de una gasolinera en Newtownabbey, mientras algunos arrojaban cócteles molotov contra las líneas policiales.

open image in gallery La policía desplegó cañones de agua en medio de los disturbios ( PA Wire )

Henderson también condenó los actos de intimidación contra trabajadores sanitarios registrados en Belfast durante los recientes disturbios.

"Quiero referirme ahora a las vergonzosas amenazas e intimidaciones dirigidas contra nuestras enfermeras, médicos, cuidadores y personal sanitario, hombres y mujeres que trabajan cada día para salvar vidas y cuidar de nuestros familiares enfermos. Ellos son la columna vertebral de nuestro servicio público", declaró ante la prensa.

"Ellos cuidan de nuestras familias, nuestros amigos y nuestros seres queridos. Estamos aquí para apoyarlos de la misma manera que ellos nos apoyan a nosotros".

El subcomisario añadió que la policía reforzará su presencia en puntos estratégicos.

"Esta noche aumentaremos la vigilancia en zonas clave. He estado hablando con colegas de los servicios de salud y de otros organismos para conocer sus inquietudes sobre el bienestar de su personal", señaló.

open image in gallery Imagen difundida por el PSNI para identificar a este hombre ( PSNI )

El alto mando policial aseguró que el PSNI volverá a desplegar un operativo reforzado en la ciudad durante la noche del jueves.

Asimismo, informó a la prensa que se solicitó el apoyo de agentes procedentes de Gran Bretaña para ayudar a prevenir nuevos disturbios.

Por su parte, la familia de Stephen Ogilvie afirmó estar "indignada" por los hechos de violencia registrados en los últimos días.

En paralelo, el PSNI pidió colaboración ciudadana para identificar a las personas que aparecen en las imágenes vinculadas con los disturbios ocurridos la noche del martes.

La policía también instó a quienes se reconozcan en esas fotografías a presentarse voluntariamente ante las autoridades.

open image in gallery Imagen difundida por el PSNI para identificar a este hombre ( PSNI )

Según informó el Daily Mail, Alodid, ciudadano sudanés, pudo permanecer en Gran Bretaña en 2023 tras completar un cuestionario, en lugar de someterse a la entrevista habitual como parte del proceso de asilo.

Por su parte, el ministro Stephen Benn declaró a Times Radio que ese programa acelerado ya no está en funcionamiento y aseguró que, en la actualidad, las solicitudes de asilo "se procesan adecuadamente" para determinar si corresponde conceder protección a los solicitantes.

En tanto, el líder del Partido Unionista Democrático (DUP), Gavin Robinson, señaló en la misma emisora que, a su juicio, la violencia registrada el miércoles por la noche fue "menor" que la de la jornada anterior.

Robinson también sostuvo que se opone a que algunas personas "abusen de nuestra hospitalidad" y afirmó que es necesario hacer más para "proteger" las fronteras del Reino Unido.

Traducción de Leticia Zampedri