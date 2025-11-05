Un hombre de Arizona que se enfrentaba a décadas de prisión tras dejar morir a su hija de dos años en un automóvil caliente mientras él se encontraba en su vivienda viendo videos para adultos ha muerto, posiblemente por suicidio, según los informes.

Christopher Ryan Scholtes (38) debía ingresar en prisión, pero no se presentó a una audiencia el miércoles, el mismo día en que fue hallado muerto en el interior de una vivienda de Phoenix, informó el noticiero ABC 15.

Scholtes fue acusado de dejar a su hija de dos años, Parker, en un auto caliente fuera del domicilio familiar el año pasado. Aceptó un acuerdo con la Fiscalía tras rechazarlo inicialmente, y se declaró culpable de asesinato en segundo grado.

Su sentencia estaba prevista para el 21 de noviembre y habría pasado hasta 30 años entre rejas, sin posibilidad de libertad condicional, informó el grupo de medios AZFamily.

Las autoridades investigan ahora su muerte como un suicidio, según el reporte.

open image in gallery Christopher Scholtes, padre de Arizona, EE. UU., fue hallado muerto el miércoles, el día en que debía comparecer ante el tribunal para una audiencia relacionada con la muerte de su hija hace un año en un automóvil caliente ( Departamento del Sheriff del Condado de Pima )

La muerte de Scholtes se produjo más de un año después de que Parker fuera encontrado muerto en la entrada de la casa de la familia en un caluroso día de julio, cuando las temperaturas se elevaron a unos 42 °C.

Los investigadores dijeron entonces que Parker llevaba casi tres horas y media atada a su sillita dentro del vehículo caldeado mientras su padre estaba sentado en el salón bebiendo, jugando a videojuegos y viendo pornografía, según ABC 15.

La niña solo fue encontrada cuando la esposa de Scholtes llegó a casa, y después de que ella le recordara por mensaje de texto que no dejara a sus hijos en el auto mientras él estaba dentro.

Los otros dos hijos de Scholtes dijeron a las autoridades que su padre los dejaba a los tres en el vehículo con regularidad, y que “se [había distraído] jugando a su juego y guardando la comida” en el momento en que murió su hermana, según AZFamily.

La oficina del médico forense del condado de Maricopa dijo que el informe sobre su muerte estaría disponible en 90 días.

Si vives en Estados Unidos y tú o alguien que conoces necesita asistencia por cuestiones de salud mental, llama o envía un mensaje de texto al 988, o visita www.988lifeline.org para acceder al chat de la Línea Nacional de Prevención del Suicidio y Crisis. Es una línea directa, gratuita y confidencial que está disponible las 24 horas. Si te encuentras en otro país, puedes ingresar a www.befrienders.org para conocer una línea de atención telefónica local. En el Reino Unido, las personas que sufran crisis de salud mental pueden ponerse en contacto con los Samaritanos llamando al 116 123 o jo@samaritans.org

Traducción de Sara Pignatiello