Un Max Verstappen discreto llega a Texas en la cima de la F1

Los nombres fueron anunciadas con antelación: Max Verstappen y Sergio Pérez, la dupla de Red Bull contra Kevin Harvick y Aric Almirola, compañeros en Stewart-Haasen, en una competencia de parada de boxes en la sede de ExxonMobil.

Cuando llegó el momento de aflojar y luego apretar un nuevo juego de tuercas, Verstappen confirmó que su sitio es dentro del monoplaza.

“Creo que me di cuenta de que no soy bueno para la parada de boxes”, señaló el piloto neerlandés. “Es mejor si conduzco".

Verstappen y el mexicano Pérez, como la mayoría de los pilotos de la Fórmula Uno, han viajado por Estados Unidos previo al Gran Premio que se disputará este fin de semana en el Circuito de las Américas en Austin, Texas La máxima categoría de automovilismo vuelve a Norteamérica por primera vez desde 2019, debido a que la pandemia de coronavirus canceló las carreras del año pasado en Austin, la Ciudad de México y Montreal.

Ahora, de regreso en Texas por novena ocasión, la F1 tiene a Verstappen como líder del campeonato. Quizás resulte un poco desconocido para el público estadounidense. El joven de 24 años, e hijo del expiloto de la F1 Jos Verstappen, está teniendo una gran temporada: siete victorias hasta la fecha —la mayor cantidad de su carrera. Ha exigido a Lewis Hamilton más de lo que el siete veces campeón había estado en bastante tiempo.

Verstappen tiene una ventaja de seis puntos sobre Hamilton, restando seis carreras, en una tensa lucha por el título que se inclinado de un lado a otro durante toda la temporada.

El impulso de Verstappen esta temporada ha dado a la F1 una de sus mejores pugnas por el título en años. Y Verstappen sigue siendo una figura algo desconocida en Estados Unidos, en parte porque decidió no participar en la popular serie documental de Netflix “Drive To Survive” que ha cautivado a los aficionados estadounidenses.

“Entiendo que debe hacerse para aumentar la popularidad en Estados Unidos”, comentó Verstappen a The Associated Press previo a la carrera del domingo. “Pero por mi parte como piloto, no me gusta ser parte de ella”.

Verstappen dijo que cuando participó en las entrevistas de las primeras temporadas de la serie, sus citas fueron incluidas en situaciones que él no estaba discutiendo y que “fingen muchas cosas”.

“Crearon algunas rivalidades que realmente no existen”, señaló. “Así que decidí no participar en ella y no di más entrevistas después de eso porque después no hay nada que puedas mostrar. Realmente no soy una persona dramática, sólo quiero hechos y que ocurran cosas reales”.

Así que, ¿Existe una rivalidad entre Hamilton y Verstappen?

“Probablemente en la serie de Netflix sí”, comentó. “En una ocasión nos topamos caminando, así que probablemente eso estará ahí”.

La verdad es que a Verstappen no le importa tanto ser el centro de atención y sólo está enfocado en lo que ha resultado ser su mejor temporada en la máxima categoría. Mitad belga y mitad holandés, compite bajo la bandera holandesa tal como su padre lo hizo, y fue preparado para este trabajo toda su vida.

Aunque actualmente vive en Mónaco y sale con la modelo brasileña Kelly Piquet, hija del tres veces campeón de la F1 Nelson Piquet, Verstappen afirma que tiene una vida tranquila y de alguna manera privada.

“Sólo soy un chico normal que creció en una pequeña ciudad", comentó Verstappen. “Todas esas cosas, el drama, no es para mí. No es mi mundo”.