Nuevo esta semana: Chrissie Hynde, zombis y M.O.D.O.K

Una lista curada por The Associated Press de lo que está llegando esta semana a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión.

CINE

— En “The Dry”, Eric Bana regresa a su país natal para un thriller tenso ambientado en el árido paisaje de Australia Con una dirección apasionante de Robert Connelly, la adaptación de la novela homónima de Jane Harper es uno de los thrillers más sólidos que he visto en mucho tiempo al comprimir con firmeza los complicados pasados ​​de los personajes, su tenso presente y un siniestro futuro modelado por el clima. Bana interpreta a un agente federal de una gran ciudad que regresa a casa para el funeral de un viejo amigo, del que se cree que mató a su familia antes de suicidarse. Ese es uno de los crímenes en juego; cuando eran más jóvenes, el personaje de Bana y el amigo fallecido estaban cerca cuando una adolescente murió en un río y muchos los responsabilizan del deceso. El estreno de IFC Films llega el viernes simultáneamente a renta digital y cines. Sus paisajes estériles se verían mejor en la pantalla grande, pero la poderosa atmósfera de la película se manifiesta de cualquier manera.

— Ah, la primavera. Cuando los pájaros cantan, las flores florecen y Zach Snyder lanza más de seis horas de contenido atronador cargado de acción. Dos meses después del estreno de su edición de cuatro horas de “Justice League” ("La Liga de la Justicia"), el cineasta maximalista pasa a Netflix y regresa a los zombis. Su “Army of the Dead” ("El ejército de los muertos") dura 148 minutos y llega siete años después de la última puñalada de Snyder contra los zombis en el remake de 2004 de “Dawn of the Dead” ("El amanecer de los muertos") de George A. Romero. En la nueva cinta, un grupo de mercenarios intenta realizar un atraco en Las Vegas mientras la ciudad está invadida por zombis. Protagonizada por Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick y Ana de la Reguera, llega el viernes a Netflix tras una semana en cines.

— Jake Coyle

MÚSICA

— Por fin podrás manejar y escuchar el nuevo álbum de Olivia Rodrigo en tu automóvil, siempre que tengas una licencia de conducir. La debutante detrás de uno de los éxitos más grandes del año lanza su álbum debut, “SOUR”, el viernes. Incluye el hit multiplatino “drivers license”, la primera canción que llegó a 1.000 millones de reproducciones globales este año. La cantante de 18 años la interpretó, junto con su nuevo sencillo “good 4 u”, en “Saturday Night Live” hace unos días, y el álbum también incluye el segundo sencillo “deja vu”, otro éxito en el Top 10 de la lista Hot 100 de Billboard.

— Chrissie Hynde se hace pasar por Bob Dylan o algo así. La vocalista de Pretenders lanza un álbum de covers de Dylan el viernes, “Standing in the Doorway: Chrissie Hynde Sings Bob Dylan”. Hynde grabó el disco de nueve canciones durante la pandemia con su compañero de Pretenders James Walbourne. Incluye versiones de “You’re a Big Girl Now”, “Love Minus Zero/No Limit”, “Don’t Fall Apart on Me Tonight” y “Every Grain of Sand”.

— Blake Shelton dice que la pandemia lo ayudó a crear su nuevo álbum porque le permitió convivir con las canciones más tiempo de lo habitual. Como dijo el coach de “The Voice”: “Sigo sintiendo tanta convicción (por las canciones). Eso me hace confiar aún más en el disco”. Shelton lanza “Body Language” el viernes. Es su 12mo álbum de estudio e incluye los sencillos “Minimum Wage” y “Happy Anywhere” con Gwen Stefani, un éxito platino que marca el 28vo No. 1 de Shelton en la lista country airplay de Billboard.

— Mesfin Fekadu

TELEVISIÓN

— Las imágenes desgarradoras de UCI repletas de casos de COVID son una parte duradera de la pandemia. La serie “Frontline” de PBS y National Public Radio siguieron de cerca la atención médica estadounidense durante la crisis y encontraron una brecha cada vez mayor para aquellos atendidos en los llamados hospitales urbanos de la “red de seguridad”. “The Healthcare Divide”, el resultado del reportaje de investigación junto con la American University, se estrena el martes en PBS y su sitio web, y NPR transmitirá una historia el mismo día en “All Things Considered”. El director médico de un hospital pregunta en el documental si la gente quiere un sistema de salud que genere ganadores y perdedores.

— “Marvel’s M.O.D.O.K.” nos llevó al casting de voz de Patton Oswalt como el supervillano maníaco del título. M.O.D.O.K — siglas inglesas de Organismo Mental Diseñado Sólo para Matar — es expulsado de la organización malvada A.I.M. tras años de mala gestión, pero conserva su sueño de dominar el mundo. También tiene problemas maritales y familiares... pobre chico malo. En cuanto a la violencia, Patton dice que es más “hilarante” que ofensiva o inquietante y promete que sobrepasa “el nivel de Monty Python”. La serie animada para adultos, de 10 episodios, debuta en su totalidad el viernes en Hulu. El elenco de voces incluye a Aimee Garcia, Melissa Fumero, Ben Schwartz, Beck Bennett y Jon Daly.

— Una hermosa ciudad inglesa junto al mar es el escenario de los homicidios en “Whitstable Pearl”, una serie de misterio de seis partes original de Acorn TV que se estrena el 24 de mayo en el servicio de streaming. Pearl Nolan (Kerry Godliman), madre soltera, dueña del popular restaurante Whitstable Pearl y detective privada recién acuñada, está segura de que la muerte de un amigo de la familia no fue accidental. El nuevo jefe de policía (Howard Charles) se resiste, pero luego acepta una teoría que sacudirá al pueblo. Ese es sólo el primer episodio, con un posible asesinato por mermelada entre los crímenes que se avecinan. Un hilo conductor: la tensión entre los tradicionalistas y los recién llegados empeñados en la gentrificación de Whitstable.

— Lynn Elber