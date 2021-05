Jenkins logra épica inquebrantable: “Underground Railroad”

Cuando el director ganador del Oscar Barry Jenkins consideraba adaptar la novela de Colson Whitehead laureada con el Premio Pulitzer sobre la red clandestina para liberar esclavos conocida como Underground Railroad en una serie limitada, le repetían lo mismo: imposible.

Jenkins sabía que sería agotador emocional y mentalmente. Y cuestionó la ética de tal producción: ¿Realmente es necesario recordar a la gente los horrores de la esclavitud?

Finalmente, Jenkins logró superar las dudas y el resultado es “The Underground Railroad”, un duro retrato de Cora, una mujer esclavizada que escapa de una plantación de Georgia y sus horrores solo para terminar siendo perseguida por un implacable cazarrecompensas. En el camino deberá afrontar la ira que siente por su madre, quien la abandonó en la plantación a los 10 años.

La serie limitada de 10 horas, que se estrena el viernes en Amazon, es por momentos extremadamente dolorosa de ver y por otros dolorosamente hermosa. Las primeras reseñas la han declarado un triunfo, algo que sólo Jenkins podría haber logrado.

Fue “la experiencia creativa más satisfactoria de mi vida”, dijo Jenkins, quien ganó un Oscar en 2017 por “Moonlight” (“Luz de luna”) y fue nominado al año siguiente por “If Beale Street Could Talk” (“Si la colonia hablara”).

También fue el mayor desafío que haya enfrentado.

“La historia es tan grande y amplia. Antes de hacer esto, hablé con Steven Soderbergh y Cary Fukunaga, quienes hicieron ‘True Detective’ y ‘The Knick’, y ambos dijeron: ‘Es imposible. Te va a matar porque no hay manera de preparar adecuadamente tantas horas de una historia’”, contó el realizador en una entrevista reciente. “Iba a ser una prueba de mis habilidades para hacer eso”.

También era una oportunidad irresistible para, como él dice, “recontextualizar cómo vemos a mis antepasados”.

“Cuando salió este tráiler, alguien dijo: ‘¡Ay!, no quiero ver otra serie sobre esclavos. Quiero ver imágenes positivas’. Y pensé, ‘esto dice inherentemente que cualquier imagen que represente a mis antepasados es negativa’”, dijo Jenkins. “No, realmente tenemos que volver a aprender a mirar a estas personas”.

Para él, las personas esclavizadas mostraban “uno de los mayores actos de crianza colectiva que el mundo haya visto”.

“Si todos se hubieran tomado las armas y hubieran decidido que se iban a rebelar, todos hubieran perecido y todos estos niños hubieran quedado atrás”, dijo. “La elección fue proteger a esos niños con la fe de que, en algún momento, esto acabaría y estos niños mantendrían el legado”.

Durante la producción, Jenkins dijo que lo más importante para él era protegerse a sí mismo, al elenco y equipo de ser “devorados por la barbarie”.

Para lograrlo, tenían a un asesor en el plató en todo momento. El elenco dice que Jenkins hizo todo lo posible para asegurarse de que sabían que podían decir cuando estaban cerca del límite o simplemente necesitaban un receso.

“Recuerdo a Barry decir muchas veces: ‘Escuchen, todo esto se ve muy real, así que cuando lleguen al set estén conscientes de que esto podría despertar cosas en ustedes’”, dijo la actriz ugandesa Sheila Atim, quien interpreta a la madre de Cora.

Y despertó cosas en todos.

“Las emociones que surgieron fueron todas emociones con las que lidiaba el personaje, del rechazó al abandono y una gran sensación de pérdida, huir de sí misma y todo eso”, dijo Thuso Mbedu, una actriz sudafricana debutante que interpreta a Cora. “Tenía que estar muy consciente de quién soy y dónde estaba personalmente en cada paso porque esos son estados muy pesados de llevar y al ser alguien que sufrió de depresión en 2016, personalmente no podía permitirme estar en ese espacio, especialmente porque íbamos a filmar por 10 meses”.

Para Atim, “despertó mucha ira” sobre “la injusticia y también la noción de que la opresión basada en raza es todavía un problema y el racismo es todavía un tema en el mundo”.

Eso fue en parte lo que impulsó a Jenkins y al elenco. Esperan que su trabajo ayude a generar más conversaciones sobre raza, desigualdad e injusticia.

El actor australiano Joel Edgerton, quien interpreta al cazarrecompensas que busca y atormenta a Cora, dijo que es importante recordar que “no estamos tan lejos de lo que se ve en ‘The Underground Railroad’”.

“Pudimos ir a pueblos y arreglarlos sin hacer mucho... y uno dice, ‘OK, esos edificios siguen allí donde las cosas ocurrieron, donde los ambientes, las plantaciones, todavía existen”, dijo. “Las cosas se han transformado y cambiado... pero hay muchos problemas y, lamentablemente, siempre los habrá. Pero creo que necesitamos tener conversaciones y el arte es una excelente manera de iniciar conversaciones”.

La serie debería llevar a todos a cuestionar su papel en la sociedad y si pueden hacer más, dijo William Jackson Harper (“The Good Place”), quien interpreta a un hombre libre en “The Underground Railroad”.

“Creo que a todos nos gustaría pensar que volveríamos a 1850 y todos seríamos abolicionistas”, dijo. “Y eso no es cierto. No lo seríamos. Hay muchas pasando ahora y muchos de nosotros nos quedamos al margen y me incluyo. Hay maneras en las que estoy al margen de cosas que deben cambiar, y digo ‘alguien debería cambiarlas, pero bueno’”.

“I’m hoping that we all feel in a certain way indicted and that we start to ask ourselves really tough questions and ask our family members and our friends really tough questions about who we would have been in this time and who we are in this moment.”

"Espero que todos nos sintamos en cierta manera acusados y que comencemos a hacernos preguntas realmente duras a nosotros mismos, y a nuestros familiares y amigos, sobre quiénes hubiésemos sido en este momento y quiénes somos".

