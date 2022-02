40 años después, novela gráfica de Miyazaki llega a EEUU

Una novela gráfica del cineasta ganador del Oscar Hayao Miyazaki llega por primera vez a los Estados Unidos, casi 40 años después de su publicación en Japón.

“Shuna’s Journey” ("El viaje de Shuna") de Miyazaki de 1983, que contiene elementos desarrollados posteriormente en sus películas “Princess Mononoke” ("La princesa Mononoke") y “Nausicaä of the Valley of the Wind” ("Nausicaä del Valle del Viento"), será publicado el 1 de noviembre por el sello First Second de Macmillan. Alex Dudok de Wit traduce el libro al inglés.

“Los fanáticos de ‘Princess Mononoke’ y ‘Nausicaä of the Valley of the Wind’ — hay millones — se deleitarán al encontrar indicios tempranos de estas obras maestras en magníficas páginas de acuarela creadas por el propio Miyazaki”, dijo Mark Siegel, director editorial y creativo de First Second, en un comunicado emitido el martes.

Miyazaki, de 81 años, es considerado uno de los mejores animadores del mundo. Sus otras películas incluyen “My Neighbor Totoro” ("Mi vecino Totoro"), “Kiki’s Delivery Service” ("Kiki entregas a domicilio") y “Spirited Away” ("El viaje de Chihiro") de 2001, que ganó el Premio de la Academia a la mejor película animada. También fue nominado al Oscar por “The Wind Rises” ("Se levanta el viento") de 2013.