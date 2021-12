“¿Cuáles es tu mayor arrepentimiento?”

Esta podría ser una de las preguntas más obvias que un periodista puede hacerle a un actor, pero la respuesta a menudo puede ser muy reveladora.

El hecho de que un actor protagonice una película aclamada no necesariamente significa que la recuerden de manera positiva. De hecho, parece que algunos actores son incluso más críticos con su propia apariencia en películas que son buenas debido a la alta calidad de otros aspectos.

Aquí hay 11 actores que expresaron arrepentirse por sus papeles en ciertas películas.

Timothée Chalamet - A Rainy Day in New York (2019)

Timothée Chalamet es uno de los pocos actores que ha expresado su arrepentimiento por trabajar con Woody Allen, ya que las acusaciones históricas hechas contra el director, por su hija adoptiva Dylan Farrow, volvieron a ser el centro de atención tras el movimiento #MeToo. Chalamet dijo: “No quiero sacar provecho de mi trabajo en la película y, con ese fin, voy a donar todo mi salario a tres organizaciones benéficas: Time's Up, el Centro LGBT de Nueva York y RAINN”. Se disculpó por aceptar el papel y dijo: “Eso no es algo que me ignoro faiclmente en la actualidad o en cualquier momento, y lo siento de verdad. Es un pequeño gesto y no uno que se acerque a una compensación”.

Matt Damon - The Bourne Ultimatum (2007)

La trilogía Bourne original de Matt Damon ganó elogios de la crítica de todo el mundo. Sin embargo, el actor ha hablado de forma antipática sobre la tercera película y dijo que el guion original, escrito por el director Tony Gilroy, era terrible. “En realidad es culpa del estudio por ponerse en esa posición”, dijo Damon a GQ. “No culpo a Tony por llevarse un montón de dinero y entregar lo que entregó. Es solo que era ilegible. Esto podría arruinar su carrera. Quiero decir, podría poner esto en eBay y se acabaría el juego para ese tipo. Es terrible. Es de verdad vergonzoso. Básicamente, fue una prueba, tomó su dinero y se fue”.

Matt Damon hablo de manera sincera acerca de The Bourne Ultimatum (Getty Images)

Zac Efron - High School Musical (2006-08)

La mayoría de la gente conoce a Zac Efron como Troy Bolton de High School Musical. Zac Efron, sin embargo, desearía que lo conocieran por otra cosa. “Doy un paso atrás y me miro y todavía quiero patearle el trasero a este tipo a veces”, le dijo a Men's Fitness. “Ha hecho algunas cosas geniales con algunas personas geniales, salió en esa película divertida, pero, digo, sigue siendo el p**o chico de High School Musical ”.

Sally Field - The Amazing Spider-Man (2012)

Se suponía que la serie Amazing Spider-Man, protagonizada por Andrew Garfield como el hombre araña, lanzaría un universo cinematográfico para igualar al de Avengers. Incluso hubo rumores de que una película de la tía May entraría en producción, lo cual no hubiera emocionado mucho a la actriz que interpretó a la tía May, Sally Field. “Es muy difícil encontrar un personaje tridimensional en esa película”, le dijo a Howard Stern sobre interpretar al personaje, “y trabajas tan duro como puedes, pero no puedes poner 10 libras de m****a en un a bolsa de cinco libras”.

Sally Fields tiene algunos problemas con su papel en The Amazing Spider-Man (AFP/Getty)

Harrison Ford - Blade Runner (1982)

Hay siete versiones de Blade Runner, una de las cuales presenta al personaje de Harrison Ford, Rick Deckard, como el narrador de las escenas. Otra, la que aprueba el director Ridley Scott, es más sombrío y no tiene las explicaciones de los eventos de Deckard. A Ford no le gusta ninguna de las dos versiones. “No me gustó la película de una forma u otra, con o sin”, dijo en 2017, antes del lanzamiento de Blade Runner 2049. “Interpreté a un detective que no tenía nada que investigar. En cuanto a cómo me relacioné con el material, me resultó muy difícil. Había cosas que pasaban en ese momento que eran de verdad locas”.

Shia LaBeouf - Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

Los fanáticos de Indiana Jones tenían grandes expectativas para la cuarta película. Muchos se sintieron decepcionados por la aventura de ciencia ficción. “Siento que arruiné el legado de una serie que la gente amaba y apreciaba”, dijo después LaBeouf a LA Times. “Llegas a balancearte como un mono y cosas así y puedes culpar al escritor y puedes culpar a Steven [Spielberg]. Pero el trabajo del actor es hacer que cobre vida y que funcione, y no pude hacerlo. Así que simplemente es culpa mía”.

Christopher Plummer - The Sound of Music (1965)

The Sound of Music todavía es una de las películas más queridas de todos los tiempos. Christopher Plummer, sin embargo, odiaba interpretar al Capitán von Trapp. “Creo que mi papel en The Sound of Music fue el más difícil”, dijo a The Hollywood Reporter. “Porque era tan horrible, sentimental y pegajoso. Tenía que trabajar muchísimo para intentar infundirle el más mínimo humor”.

Daniel Radcliffe - Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)

Daniel Radcliffe tenía solo 11 años cuando fue elegido para interpretar a Harry Potter. Eso no ha impedido que el actor tenga una retrospectiva crítica de esas películas. “Sencillamente, no actué muy bien en [The Half Blood Prince]” , le dijo a Playboy en 2012. “La odio. Mi actuación es muy simple y puedo ver que me volví complaciente y lo que trataba de hacer solo no se concretó. Mi mejor película es la quinta [Order of the Phoenix] porque puedo ver una progresión”.

Daniel Radcliffe dice que no le gusta una de sus actuaciones en la franquicia de Harry Potter (Getty Images for WarnerMedia)

Eddie Redmayne - The Danish Girl (2015)

El actor británico Eddie Redmayne le dijo hace poco a The Sunday Times que “no tomaría” el papel de una mujer trans si se lo ofrecieran ahora. Interpretó a la artista trans Lili Elbe en la película y recibió una nominación al Oscar. Sin embargo, si bien reconoció que “hizo esa película con las mejores intenciones”, agregó: “Creo que fue un error”. Dijo: “La discusión más grande sobre las frustraciones en torno al casting es debido a que muchas personas no tienen una silla en la mesa. Debe haber una nivelación, de lo contrario seguiremos teniendo estos debates”.

Kate Winslet - Titanic (1997)

A Kate Winslet no le molesta Titanic como película. Su actuación como Rose es un asunto diferente por completo. “En cada escena, me quedo como ‘¿de verdad, de verdad? ¿Lo hiciste así? Oh Dios mío’. Incluso mi acento americano, no puedo escucharlo. Es horrible”, dijo una vez a The Telegraph. “Ojalá sea mucho mejor ahora. Suena muy autoindulgente, pero los actores tienden a ser muy autocríticos. Me cuesta ver cualquiera de mis actuaciones, pero al ver Titanic me quedé como, ‘Oh Dios mio, quiero hacerla de nuevo’”.

Idris Elba - The Wire (2002-08)

De acuerdo, esta no es una película, pero Idris Elba se arrepintió de la forma en que su personaje en The Wire fue recibido. Elba recibió un gran reconocimiento por interpretar a Stringer Bell en la serie de HBO; sin embargo, durante una aparición en el podcast de James O'Brien junto a David Lammy, cuestionó la reacción de los espectadores al papel. “Todos idolatramos a Stringer Bell, pero ¿a quién estamos idolatrando en realidad?”, preguntó, y agregó: “¿Estamos idolatrando a un narcotraficante inteligente o a un narcotraficante tonto? ¿Qué decimos entonces? ¿Está bien llenar a una comunidad con mucha heroína, pero porque eres inteligente al hacerlo, eso te hace genial? Eso fue un problema para mí”.