¿Qué religiones no reconoce el Pentágono?: esta es la lista completa

El Departamento de Defensa tomó medidas el mes pasado para eliminar cerca de 180 códigos religiosos de una lista que incluía unas 220 categorías utilizadas con fines administrativos.

La nueva clasificación, que entrará en vigor en julio, contempla 31 categorías religiosas, entre ellas budismo, hinduismo, islam, judaísmo, sijismo y la opción de no afiliación religiosa, aunque la mayoría corresponde a denominaciones cristianas. Aun así, el Ejército aseguró que los militares podrán seguir registrando en sus placas de identificación afiliaciones que no aparezcan en la lista.

Según el Pentágono, la medida no busca establecer una lista de religiones “oficialmente aprobadas”, sino simplificar la recopilación de datos utilizada por los capellanes militares. La institución remitió a una publicación en X del funcionario del Departamento de Defensa Sean Parnell, quien aseguró que las Fuerzas Armadas “otorgan gran importancia a la Primera Enmienda y al libre ejercicio de la religión”.

Sin embargo, la decisión provocó críticas entre algunos veteranos y observadores militares, en especial entre quienes ya cuestionaban el uso frecuente que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, hace de referencias cristianas al hablar de operaciones militares.

“Cuando juré como capellán del Ejército, prometí defender la Constitución”, dijo a Military.com un ex capellán del Ejército estadounidense, medio que informó primero sobre la medida. “La Primera Enmienda garantiza la libertad religiosa para todos. Eso era lo que defendía”.

Según una política de mayo, las Fuerzas Armadas reducirán drásticamente la lista de religiones que registran para fines internos ( Getty )

Otros cuestionaron que la nueva clasificación no incluya a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días dentro de las categorías cristianas, sino que la ubique en una categoría separada.

“¿Alguien puede decirme por qué La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días quedó fuera de la lista de iglesias cristianas?”, escribió en X el senador republicano por Utah Mike Lee, quien además pertenece a esa fe.

La política actualizada del Pentágono revisa, reduce y consolida una clasificación creada en 2017 que incluía unas 220 religiones y denominaciones. Ahora, muchas aparecen agrupadas bajo categorías más amplias, como cristianismo evangélico, o pasan a etiquetas genéricas como “otras religiones”.

Según un análisis independiente, estas son algunas de las tradiciones, movimientos espirituales o categorías religiosas que ya no parecen figurar de manera específica en la nueva política:

Judaísmo mesiánico Eckankar Paganismo nativo americano Iglesia del Árbol Espiral Rosacrucismo Wicca diánica (Dianic Wicca) Congregación del Pozo Sagrado Druidismo Deísmo Wicca gardneriana (Gardnerian Wicca) Chamanismo Wicca seax Asatrú Paganismo Humanismo Religiones orientales (otras) Unitarismo universalista Wicca Magia y espiritualidad Ateísmo

Traducción de Leticia Zampedri