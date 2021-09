Querida Vix,

Creo que mi esposa está teniendo una aventura emocional y no sé cómo detenerla.

Llevamos juntos poco más de ocho años. Tenemos dos hijos y, en general, nuestra relación ha sido buena. Aproximadamente en el último año, un chico nuevo comenzó a laborar en su lugar de trabajo. Obviamente, debido a la pandemia, ambos hemos estado trabajando mucho desde casa y haciendo malabares con el cuidado de los niños, pero cuando la escucho hablar con él en Zoom, es completamente diferente a la forma en que ella me habla a mí.

Escuché la forma en que interactúan y parece que la hace muy feliz. Ella se anima cada vez que recibe un mensaje de él. Incluso la he oído confiar en él y contarle sobre los problemas de nuestro matrimonio. ¿Qué tengo que hacer?

Dom, Nottingham

Querido Dom,

Mencionas casualmente, casi como una ocurrencia tardía, en tu última oración que has estado teniendo problemas en tu matrimonio; lo que me sugiere que quizás el problema real aquí no sea el nuevo compañero de trabajo de su esposa, sino su relación.

Creo firmemente que siempre que hay un "problema" en una díada, ya sea que la dinámica sea de familia, amigos, amantes o incluso con un jefe o un colega, nueve de cada diez veces, tiene algo que ver con comunicación. No es suficiente; falta sinceridad; se malinterpretan los estados de ánimo, las señales y los deseos de los demás; a veces, incluso podemos hacerlo a propósito, porque no queremos enfrentarnos a escuchar lo que la otra persona está tratando de decirnos.

Si pudiéramos expresar exactamente lo que necesitamos y queremos, en el momento en que lo necesitamos y queremos (y, fundamentalmente, antes de que empecemos a sentirnos resentidos porque no lo estamos consiguiendo); si realmente nos sintiéramos escuchados, creo que suavizaría muchas de las irregularidades y ondas que marcan la superficie de una relación larga y feliz.

Eso no quiere decir que no tendrás momentos difíciles, independientemente de la claridad con la que sientas que estás hablando con tu cónyuge: después de todo, somos humanos. Somos falibles y cometemos errores. Pero si resumimos las razones de muchos de los contratiempos que encontramos, los que crecen y cobran impulso para crear un tsunami perfecto de malestar y agitación (y que a veces resultan en traición), a menudo es un problema de comunicación, la raíz del mismo.

Cuando no nos sentimos escuchados o vistos, podemos sentirnos desatendidos, ignorados e incluso solos. Es completamente posible sentirse solo dentro de un matrimonio, incluso cuando tiene hijos y rara vez se encuentra físicamente solo. En esas situaciones, cuando aparece una nueva persona y expresa interés en conocernos (el "nosotros" que somos en el trabajo, cuando no nos estamos ahogando bajo el peso de las tareas domésticas y/o el cuidado de los niños), entonces puede sentirse como si estuviéramos vibrantes y vivos de nuevo.

Eso es lo que siento cuando leo sobre tu situación: que son padres que trabajan y que cuidan de dos (presumiblemente) niños pequeños; y estás lidiando con muchas cosas. Apuesto a que una vez que ambos hayan terminado de trabajar, sí, incluso desde casa, y se hayan lanzado de cabeza al caos de la montaña rusa de preparar la cena, el baño y la hora de dormir para los niños, no sentirán que tienen nada, se dejaron el uno para el otro, además de quedarse dormidos mientras miraban una caja colocada en el sofá. Estás gastado. Eso es completamente comprensible, pero tal vez se hayan olvidado de recordarse mutuamente lo importante, especial y valorado que son.

Eso no quiere decir que tu esposa no esté teniendo una aventura emocional, solo ella puede decirte la verdad al respecto (y tal vez sea hora de que le preguntes, de manera no acusatoria, qué siente por este compañero suyo). Podría darse el caso de que todo sea fantasía; que simplemente se dejó llevar por la diversión y la distracción del coqueteo. El enamoramiento de la oficina ha existido a lo largo de los siglos por una razón: nos da algo por lo que sentirnos emocionados en medio de la rutina o las presiones de la rutina diaria. Pero déjame darte una advertencia: no puedes "detener" el comportamiento de otra persona. No puedes controlar a otras personas, o cómo te sientes, solo puedes controlar lo que haces.

Entonces, vale la pena pensar en qué puede haber detrás de esta situación. Porque si ambos han dejado caer la bola de la comunicación, podría explicar por qué tu esposa ha estado buscando consuelo, comprensión y escapismo en un nuevo compañero que le muestra que está interesado en conocerla. Su yo interior. Si tus sospechas son correctas, ella ha encontrado a alguien en quien confiar, está abierta. Ahora es tu turno.

Dile cuánto la amas; exactamente lo que ella significa para ti. Confiésale que te sientes preocupado, incluso un poco asustado, porque su atención parece haberse desviado a otra parte. No tengas miedo de volverte vulnerable. Recuerda (y luego recuérdale a ella) lo preciosa que es su relación y por qué.

Intenta compartir exactamente lo que aprecian el uno del otro; enorgullézcanse mutuamente: hablen sobre las brillantes formas en que trabajan juntos para mantener a su familia y mantener a flote un hogar y una doble carrera. Expresarse abiertamente el uno al otro exactamente lo que tienen de especial ustedes dos; lo que vale la pena conservar, guardar y trabajar. Y hazlo ahora, antes de que una posible conexión emocional fuera del matrimonio se vuelva física.

Demuestra tu compromiso de trabajar en lo que surja, incluso a través de la terapia de pareja. Tener un tercero neutral allí para cuestionar y dirigir puede ayudarte a practicar (y mejorar) tu comunicación en un espacio seguro e imparcial. Trata de mantener la calma y la comprensión: escucha las formas en que ella podría sentirse incomprendida o descuidada, sin ponerse a la defensiva, y luego comparte la tuya.

La comunicación se trata de hablar y escuchar, no se puede tener uno sin el otro. Es clave la intimidad emocional que mantiene a flote una relación romántica, y supongo que no escucharás mucho más sobre este nuevo compañero, a menos que ella presuma con él sobre lo brillante que es su matrimonio.

