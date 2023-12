Shane MacGowan, el reservado y complejo vocalista de la banda angloirlandesa The Pogues, ha fallecido a los 65 años.

Su esposa, la periodista y escritora irlandesa, Victoria Mary Clarke, confirmó la noticia de su fallecimiento, expresando: “Shane será para siempre la luz que me guía, la encarnación de mis sueños, el amor de mi vida”.

“Ha partido para reunirse con Jesús, María y su querida madre, Therese. Conocerlo, amarlo y ser amada incondicionalmente por él han sido bendiciones indescriptibles. Fueron años rebosantes de vida, amor, alegría, risas e innumerables aventuras”.

“No hay palabras para describir la pérdida por la que estoy pasando y el anhelo de solo una más de sus sonrisas que iluminaban mi mundo. Gracias por tu presencia en este mundo, lo hiciste tan brillante y diste tanta alegría a tanta gente con tu corazón, tu alma y tu música. Vivirás en mi corazón para siempre. Continúa festejando en el jardín todo empapado por la lluvia que tanto amabas. Fuiste el mundo para mí”.

Justo habían celebrado su quinto aniversario de matrimonio.

A lo largo de los años, bastaba con observar la boca de MacGowan para comprender el alcance de su desenfrenado estilo de vida. El periodista Richard Jinman, en un artículo de 2015 para The Independent, lo caracterizó como “un testamento de los excesos del rock and roll: una desalentadora cavidad labrada por una serie de desventuras y mala conducta”. MacGowan confirmó un rumor de larga data de que parte del daño fue causado al morder una copia de vinilo de los Grandes Éxitos de The Beach Boys, Volumen 3: “Estaba fuera de mí”, dijo a The Independent. Convencido de que estaba entablando conversaciones con “los americanos” tras la Segunda Guerra Mundial, declaró: “Esta es mi opinión sobre la cultura americana” y le dio un mordisco al disco.

No obstante, de la boca expansiva de MacGowan, adornada con unas cuantas excusas desgastadas en lugar de dientes, surgieron algunas de las mejores poesías (o poguetrías) del siglo XX. Inspiradas por su voraz amor por la literatura, desde Oscar Wilde hasta James Joyce (leyó Ulises cuando tenía 10 años), las canciones de MacGowan fusionaron el punk con la tradicional música folk irlandesa, dando lugar a canciones inmortales como ‘The Old Main Drag’, ‘A Pair of Brown Eyes’ y, por supuesto, ‘Fairytale of New York’. Además, The Pogues grabó versiones definitivas de clásicos del folclore irlandés, desde ‘The Irish Rover’ hasta ‘Dirty Old Town’.

Nacido de padres inmigrantes irlandeses en Kent el día de Navidad de 1957, MacGowan y su familia se trasladaron a Londres después de una breve estadía en Tipperary, donde tuvo su primer encuentro con la cerveza Guinness a la edad de cinco años. Obtuvo una beca para estudiar en la prestigiosa Westminster School de Londres, pero fue expulsado apenas seis meses después al ser descubierto vendiendo drogas a otros compañeros. Su primer periodo en rehabilitación ocurrió a los 17 años: se internó por sí mismo en el famoso hospital Bethlem después de sufrir un colapso inducido por valium en la escuela de arte.

Tras ser dado de alta de la sala psiquiátrica, el joven de 19 años MacGowan se hizo notar en la escena punk de Londres. Publicó una revista, Bondage, y con frecuencia se le veía en la primera fila de varios conciertos, con el alias Shane O’Hooligan. “He tenido suerte”, expresó a The Guardian en 2004. “La primera banda que vi cuando salí del manicomio fue los Sex Pistols”.

En su biografía, Una furiosa devoción: La biografía autorizada de Shane MacGowan, Richard Balls relató cómo el joven rebelde una vez acaparó titulares tras pelearse con Jane Crockford, bajista de Mo-dettes. El titular del NME en 1976 sensacionalizó el suceso como “Canibalismo en un concierto de Clash”, a pesar de que las lesiones de MacGowan se atribuyeron a una botella rota y no a una oreja mordida, como se informó en gran medida en aquel momento.

Shane MacGowan, de 19 años, con una copia de su fanzine punk “Bondage”. (Getty Images)

MacGowan conoció a los futuros miembros de The Pogues a través de Peter “Spider” Stacy, a quien conoció en un concierto de los Ramones en 1977 en el Roundhouse de Londres. Cuando le preguntaron cómo se hicieron amigos, MacGowan dijo con humor: “¿Cabezazo?” y comparó su vínculo con “los Morecambe y Wise del punk”. Por aquel entonces, MacGowan tenía su propia banda, The Nips, que formó con su novia Shanne Bradley, pero también colaboró con el grupo de Stacy, los Millwall Chainsaws (más tarde rebautizados como The New Republicans).

The Clash con Shane MacGowan (a la derecha) en la audiencia. (Ian Dickson/Shutterstock)

The Pogues, con sus canciones de fuerte carga política, se inspiraron en sus raíces punk e incorporaron instrumentos tradicionales irlandeses como la mandolina, el banjo y el tin whistle. El nombre completo de la banda, “Pogue Mahone”, era una anglicización de la frase gaélica irlandesa para “bésame el cu**”. Pocas semanas después de su primer concierto en The Pindar de Wakefield, en octubre de 1982, Cait O’Riordan (bajo) y Andrew Ranken (batería) se unieron a MacGowan, Stacy (flauta irlandesa), James Fearnley (acordeón) y Jem Finer (banjo) para una presentación en el “100 Club”.

(Ian Dickson/Shutterstock)

Cait O’Riordan se unió a la banda cuando tenía 17 años, pero la abandonó cuatro años después. Confesó tener vagos recuerdos de su época con la banda. En 2007, declaró a la revista Irish Times: “Siempre estaba borracha... Era la única chica, y tenía muchos problemas, así que intentaba beber tanto como ellos y ser la más dura. Por desgracia, no podía con el alcohol; me emborrachaba muy rápido”.

Sus recuerdos sobre sus años con la banda eran un poco borrosos, pero O’Riordan recordaba con mucho detalle el momento en que conoció a MacGowan. “Era una adolescente obsesionada con la música. Después del colegio, cerca de Heathrow, iba a Londres y visitaba una tienda de discos. Un día, cuando estaban cerrando, me invitaron a unirme a ellos en el pub. Shane entró y lo reconocí por un grupo llamado The Nips“, cuenta. ”Las primeras palabras que le dije fueron: ‘Vaya, eres uno de los Nip’, y él respondió: ‘¿Lo soy?’, mientras hacía una cara rara. No puedo creer lo afortunada que fui. Pero nunca lo di por sentado. Siempre supe que él era un genio, aunque no creo que me diera cuenta de cuán único era. Creo que solo asumía que todos los que conociera iban a ser genios“.

2009, presentación de MacGowan en la ciudad de Nueva York. (Getty Images)

En su biografía, Balls expone la idea de que gran parte de las obras de MacGowan ahondaban el cómo era ser irlandés en Londres, explicando la sensación de nostalgia que a menudo está presente en la música de The Pogues. Esto explica por qué a menudo hay una sensación de nostalgia en la música de The Pogues. A lo largo de los años, muchos fans transmitieron esta idea directamente a MacGowan. En el documental de 2020, Crock of Gold, el exlíder del Sinn Fein Gerry Adams le dijo: “Cuanto más escuchaba tus canciones, más sentía que ampliaban nuestra percepción de nosotros mismos, enriquecían nuestra identidad irlandesa y profundizaban nuestras conexiones culturales”.

The Pogues no tardaron en adquirir notoriedad por sus espectáculos en vivo y acapararon la atención general cuando abrieron para The Clash durante su gira de 1984. Tras el lanzamiento de su álbum debut, Red Roses For Me, causaron revuelo con una aparición en el programa de Channel 4, “The Tube” y más tarde con el vídeo musical de su sencillo ‘Waxie’s Dargle’, en el que se veía a Stacy golpeándose varias veces en la cabeza con una bandeja de cerveza.

Con la ayuda del músico y productor Elvis Costello, la banda grabó su segundo álbum, Rum Sodomy and the Lash, en 1985. El título es un dicho que a menudo se atribuía por error a Winston Churchill, quien negó haberlo dicho. En el arte de la portada se sustituyeron los rostros de La balsa de la Medusa de Theodore Gericault por los de los miembros de la banda.

A este punto, MacGowan se había consolidado como uno de los letristas más excepcionales de su época. Por ejemplo, ‘The Sick Bed of Cúchulainn’, una fantasía surrealista que alude al cantante de ópera vienés Richard Tauber y al republicano irlandés Frank Ryan. Se inspira en el mítico guerrero irlandés, tan consumido por la sed de batalla que le resultaba imposible distinguir entre amigos y enemigos. Tal vez se trate de un intento de MacGowan de articular sus propias tendencias autodestructivas, alimentadas por el alcohol y el abuso de drogas. En la conmovedora ‘The Old Main Drag’, una prolongada nota de acordeón actúa como una bocina que resuena por los muelles y que despierta a los cansados trabajadores de su letargo. MacGowan cuenta la historia desde la perspectiva de un chico moribundo y maltratado que llegó a Londres con sueños de estrellato.

Kirsty MacColl junto a Shane MacGowan en el video de ‘Fairytale of New York’.

Entre las colaboraciones con Nick Cave, Sinead O’Connor, Steve Earle y Johnny Depp, la canción más famosa de MacGowan es sin duda ‘Fairytale of New York’, a menudo aclamada como la mejor canción navideña de la historia. Al parecer, surgió después de que Costello retara a MacGowan a componer un dueto para interpretarlo con O’Riordan.

El tema, grabado en los RAK Studios en julio de 1987 bajo un calor abrasador, presenta a Kirsty MacColl en desacuerdo con MacGowan. Interpretaban a una pareja cuyo sueño americano yacía destrozado y congelado en un charco junto a la acera. En el vídeo musical, un joven Matt Dillon interpreta al policía que debe detener a MacGowan. Dillon, que ya era un ferviente admirador de The Pogues, estaba tan nervioso por tener que maltratar a MacGowan en la escena que éste comentó con humor: “¡Solo dame una patada en el cu** y méteme a la celda, y luego podremos estar calentitos!”.

Durante muchos años, MacGowan tuvo que lidiar con varios problemas de salud, incluida una neumonía recurrente que requirió hospitalización. Los fans llevaban mucho tiempo preocupados por el caótico artista, sobre todo desde el incidente que sufrió a los veinte años, cuando estuvo a punto de sucumbir a una intoxicación etílica; a los 21 años, MacGowan presumió en una ocasión de que solo le quedaban seis semanas de vida. Sin embargo, consideró que los periodistas malinterpretaban su aparente deseo de morir, y declaró en una de sus últimas entrevistas en 2022 con The Guardian: “Por supuesto que me gusta la vida”. “Shane nunca parece que quiera dejar de vivir”, añadió su esposa Clarke. “Eso es lo extraño”.

MacGowan con Kate Moss y Victoria Clarke en una exposición de arte. (shanemacgowanofficial / victoriamaryclarke)

En 2015, Clarke inició una campaña de recaudación de fondos para que a MacGowan le pusieran un nuevo juego de dientes, en una operación descrita como el “Everest de la odontología”. El procedimiento de nueve horas, que se filmó como parte de un documental, Shane MacGowan: A Wreck Reborn (Shane MacGowan: un naufragio renacido), lo dejó con “un reluciente juego de 28 dientes en un marco de titanio”. Además, después de romperse la pelvis en un accidente al salir de un estudio en 2016, MacGowan también dependía de una silla de ruedas.

En 2018, MacGowan y Clarke se casaron en una pequeña ceremonia en el Ayuntamiento de Copenhague, rodeados de familiares y amigos cercanos, entre ellos Johnny Depp, amigo y colaborador de MacGowan desde hace mucho tiempo. Depp, que tocó la guitarra en la boda, había expresado antes que el talento artístico de MacGowan merecía un mayor reconocimiento. En 2022 se publicó The Eternal Buzz and the Crock of Gold (El zumbido eterno y la vasija de oro), un libro que recoge toda una vida de obras de arte de MacGowan. Además, Depp ejerció como productor del documental de 2020 Crock of Gold: bebiendo con Shane MacGowan.

A MacGowan le sobrevive su esposa, Victoria.

Traducción de Josué Palacios.