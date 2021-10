Cuando tenía 20 años, visité a un chamán . En Los Ángeles , este tipo de practicantes se transmite entre amigos como un colorista de cabello imperdible. En ese momento, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo con mi vida, así que una sesión con un sanador espiritual sonaba como una buena idea.

El chamán resultó no ser la mujer mayor que había imaginado. Era atractiva, de cabello largo y oscuro y vivía en un pequeño departamento en el Valle de San Fernando. Estaba decorado con cristales púrpuras de aspecto impresionante y varias deidades de bronce. Ella me condujo a una camilla de masajes en el centro de la sala de estar mientras sonaba música silenciosa, New Age. No estaba seguro de en qué me estaba metiendo, pero confié en la amiga que la recomendó y decidí rendirme.

Se quedó en silencio por un momento mientras leía mi aura, o vibraciones, o lo que sea. El chamán se movió lentamente alrededor de la mesa y parecía estar profundamente concentrado, así que no verbalicé los pensamientos en mi cabeza, como “Esto es realmente extraño. ¿Qué estoy haciendo aquí?" Cuanto más tiempo estaba callada, más crecía mi malestar.

Luego empezó a asentir con la cabeza como si todo se aclarara de repente.

“Los hombres te están frenando”, dijo.

"¿En realidad?" Me reí nerviosamente. Esto no parecía un gran salto, dado que mis relaciones con los hombres solían estar lejos de ser ideales. “Te están impidiendo seguir adelante. Estás bloqueado. Necesitamos hacer una ceremonia de corte de cordón. Quiero que visualices cortando el cordón con hombres con los que te has acostado y que te están agotando psíquicamente, como vampiros. Se están alimentando de tu sexo . Y tenemos que detener eso ".

"Esperar. ¿Estás diciendo que un chico con el que tengo sexo puede "drenarme" después? ¿Indefinidamente?" Pregunté, horrorizado por el pensamiento.

“Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Tienes que proteger tu energía ".

Eso sonó completamente loco. Mi amigo no había mencionado nada sobre vampiros. Aún así, era casi lo suficientemente absurdo como para parecer plausible. Algunas de mis relaciones se sintieron pegajosas y difíciles de deshacer, mucho más allá de su fecha de vencimiento. ¿Era eso una indicación de las tendencias “vampíricas” de estos hombres?

Me quedé quieto con los ojos cerrados. Quemó salvia de olor dulce y la arrojó sobre mí con una pluma. Me dejé hundir pesadamente en la mesa.

“¿De quién necesitas liberarte? Quiero que visualices a ese socio ".

¿Tuve que elegir solo uno?

Elegí a un antiguo novio que había ocupado una propiedad privilegiada en mi mente durante demasiado tiempo. Nos conocimos cuando yo tenía 15 años y él era mucho mayor. Él había sido un gran problema para mí durante mis años más influyentes, cuando recién comenzaba a flirtear con hombres y los hacía un lío. Había crecido sin un padre y no estaba seguro de mi posición con el sexo opuesto. Llegué a la escena de las citas sin ninguna expectativa de que me trataran bien. Con el equilibrio de poder significativamente a su favor, lo había idolatrado. Era impresionante y mundano en formas con las que solo podía soñar. Sabía cómo pedir vino, viajaba mucho y hablaba con fluidez un mundo misterioso llamado mercado de valores. Con mi falta de experiencia en todos los ámbitos, debí presentarme como un cachorro adulador, todo entusiasmo desnudo sin habilidad ni dirección.

Parecí decepcionarlo. "Cariño, tu cabello no tiene forma", decía, o "Podrías soportar perder algunos kilos". Y cuando no había comido en todo el día, el verdaderamente mortificante "¡Oh, cariño, tu aliento!"

Podría mejorar mi higiene dental, pero nunca iba a transformarme en una de las mujeres altas y atléticas que él prefería. Yo era menuda, con curvas suaves que se resistían a cultivar bordes duros. A través de nuestras primeras interacciones, llegué a esperar que el arrepentimiento después del sexo fuera un defecto normal, así como un malestar que se mantuvo durante días. Solo más tarde, a través de mi evolución como mujer, llegué a comprender que este sentimiento incómodo en mi estómago indicaba que me había vendido. Como la memoria muscular, se activaría una y otra vez, hasta que aprendiera a protegerme de ella. Pero en ese entonces, yo era masilla en sus manos.

Por curiosidad, o quizás por aburrimiento, lo busqué en un viaje reciente que hice para asistir a una boda. En los 10 años transcurridos desde la última vez que estuvimos en contacto, había pasado por un divorcio difícil, y lo que comenzó como un almuerzo de recuperación se convirtió en otra ronda de citas. Como mujer adulta, era mucho menos como un cachorro y me preguntaba cómo me iría con él. ¿Podría bailar cerca de esa vieja llama sin quemarme? La respuesta corta fue no. La aventura navideña tuvo otro final incómodo, y seguí rumiando sobre ello. Una vez más le dejé tener demasiado poder sobre mí y me castigé por ello. Vampiro o no, quería liberarme de esa dinámica negativa de una vez por todas.

“Míralo de verdad y siente su energía, antes de despedirte”, dijo el chamán.

Hice mi parte y lo conjuré, según las instrucciones.

“Sujétense del grueso cordón que los une a los dos. Ahora, imagina tomar una espada pesada y cortarla, y enviarlo lejos con amor ”, dirigió. "Luego, toma la parte que te queda y frótala en tu vientre para no crear ninguna herida psíquica".

Corté el cordón imaginario y lo envié en su camino. Con amor.

Cuando terminó, me sentí eufórico.

“Siempre se puede limpiar por su cuenta con un poco de salvia blanca o incienso de Palo Santo. Eso funciona bien. ¡Y no te olvides de mancharte entre las piernas! " Lo demostró levantándose la falda y agitando la salvia humeante debajo.

"Lo tengo", dije.

"Y no se sorprenda si tiene noticias de él", dijo. "Él sentirá la desconexión al instante".

Lo dudaba. Vivía en Australia. ¿No estaba un poco lejos para que nuestro pequeño ritual viajara?

Nuestra sesión fue un viernes por la noche; el domingo por la mañana había llamado.

“Estaba pensando en ti”, dijo en el mensaje.

Maldita sea. ¡Ese asunto de woo-woo había funcionado! Fue como una especie de bumerán de amor kármico.

Cuando finalmente lo llamé después de uno o dos días, quería que lo visitara en Australia, pero tuve la determinación de no hacerlo. Podía verlo por el callejón sin salida que era. Ningún ritual kármico iba a hacernos compatibles de repente, pero abrió un portal de comprensión. Me liberó de cualquier apego restante a él y su poder sobre mí. Dejamos las cosas en una nota amistosa, luego ambos seguimos adelante y nos casamos con otras personas.

Ojalá pudiera decir que el ejercicio de cortar el cordón fijó todas mis relaciones con los hombres. No lo hizo. Tampoco me salvó de un divorcio doloroso cuando tenía 30 años, pero me hizo pensar en los lazos románticos bajo una nueva luz. Examiné cuál era mi papel en ellos. Mucho acerca de avanzar es recordar el pasado y luego tomar decisiones diferentes. No necesitaba tener tanta prisa para encontrar pareja.

Mejoré en dejar ir el bagaje de las relaciones, pero no podía dejar mi fascinación por los chamanes. Busqué curanderos ceremoniales que vinieron con críticas favorables a través de otros buscadores o de mi comunidad de yoga. Si había herramientas para ayudar a navegar por la vida y el amor, me propuse aprenderlas. Para lograr un mayor equilibrio, también invertí en terapia cognitiva.

Tres años después del final de mi matrimonio, que había durado poco más de dos años, fui a una cita a ciegas y me enamoré de un cirujano ortopédico, alguien con los dos pies firmemente plantados en la medicina occidental. Estaba claro desde el principio que éramos en gran medida opuestos. Aparte de que ambos salimos de malos divorcios, no podía imaginar lo que podríamos tener en común. Reverenciaba la ciencia, la lógica y los resultados predecibles. Estaba profundamente comprometido con mi acupunturista. Puso los ojos en blanco ante mis locuras, pero no me descartó por ellas. Incluso podría haberlo intrigado. Es un pensador profundo, que puede arreglar cualquier cosa y le encanta citar a filósofos como Nietzsche. Desde mi perspectiva, toda esa destreza intelectual sirvió para mantener a la gente a distancia. Tuve que vadear muchas de esas grandes palabras e ideas para llegar a su corazón y sus sentimientos. A diferencia de mi enfoque habitual de zambullirse directamente, nos tomamos nuestro tiempo para evaluar si éramos compatibles.

Tarde o temprano, las mujeres descubren cómo convertirse en sus propias chamanas del amor; confiar en su sabiduría femenina, especialmente cuando gran parte de ella se gana con esfuerzo.

En estos días, sentada encima de mi tocador hay mi propia colección impresionante de cristales, muchos de ellos en tonos lila. Algunas estatuas de Buda se sientan serenamente alrededor de la casa, recordándome que debe reducir la velocidad y no tener tanta prisa.

Mi esposo, Rob, el curandero, se entrega a mi inclinación a hacer girar un poco de incienso cuando uno de nosotros está de mal humor, como cuando nos estábamos poniendo de los nervios el uno al otro durante el encierro. Si tenemos una pelea conyugal, enciendo algunos palitos de Palo Santo para limpiar la casa, especialmente el dormitorio. Es bueno mantener encendidos los fuegos domésticos. Pero de vez en cuando, todavía me gusta agitar un poco de salvia debajo de mi falda por si acaso.

Este artículo apareció originalmente en The New York Times.