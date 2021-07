Estoy en una relación pero me gusta otra persona, ¿qué hago?

¿Qué tan complicado es esto? Estás felizmente instalado con tu pareja cuando, de repente, te das cuenta de que has desarrollado sentimientos por otra persona. Quizás están en el trabajo y siempre te han llamado la atención y te has resistido. Tal vez sea un amigo que ha tenido razón durante años, pero algo ha cambiado.

Es un problema con el que muchos de nosotros hemos tenido que lidiar. Las estadísticas sugieren que el 50 por ciento de los que están en una relación tienen sentimientos por otras personas. Dependiendo de dónde te sientes en estas cosas, coquetear un poco nunca le hizo daño a nadie, hasta que, por supuesto, lo hizo ...

Cualquier cosa puede hacernos notar de repente a alguien. Tal vez sean increíblemente hermosos. Tal vez solo te hagan reír y la monotonía diaria del trabajo parezca menos engorrosa. O tal vez esté un poco harto de su pareja y en un lugar donde es más fácil reconocer los sentimientos por otra persona. Quizás estos sentimientos sean útiles porque en realidad le dicen que algo debe cambiar en su relación.

Pero pase lo que pase, descubrir que realmente te agrada otra persona puede ser una distracción deliciosa o una preocupación seria.

De repente, no puedes dejar de pensar en ellos. Te das cuenta de todo lo que dicen y hacen y tal vez pasas algún tiempo trabajando en lo que rápidamente se está convirtiendo en una fantasía favorita de cómo sería el sexo o incluso una relación.

Es particularmente difícil cuando descubrimos que sentimos algo por un amigo cercano, especialmente si es un amigo mutuo de usted y su pareja. Dondequiera que haya aparecido esta nueva persona, ¿debería derramar los frijoles o guardárselo para usted?

Por supuesto, mantenerlo en secreto puede convertirse en un gran problema si le has confiado tus nuevos sentimientos a otro amigo. Los amigos, como pueden atestiguar las parejas en la consejería, pueden tener la lengua muy suelta, así que tenga cuidado con quién elige compartir las cosas. No es raro que los socios descubran lo que hemos estado haciendo a través de un amigo.

Lo principal es no castigarse por tener estos sentimientos en primer lugar. Es normal sentirse atraído por otras personas a veces. La realidad es que, para la mayoría de las personas, sentirse atractivo y deseado aumenta la confianza y obtener este tipo de atención de alguien, lo conozcamos o no, puede sentirse realmente bien. Lo que no es tan bueno, por supuesto, es donde podríamos buscar constantemente la aprobación, la admiración e incluso la lujuria de todos los que conocemos. Una vez más, los consejeros de todo el mundo trabajan con clientes que sienten que deben conquistar a todas las personas con las que entran en contacto. El agotamiento y la destrucción que este tipo de problema puede traer a una relación es enorme y la terapia individual o de pareja es una ruta útil si se reconoce por esa descripción.

Pero si ese no eres tú y es solo el aleteo ocasional lo que te hace sentir bien y no se actúa, entonces el mejor consejo es probablemente simplemente disfrutarlo.

En algunas relaciones en las que ambos socios están seguros y tienen una mente relativamente abierta, hablar sobre los enamoramientos puede ser algo positivo que los acerca. A veces incluso puede ser sexy. Pero eso puede reducirse a quién es el que te gusta. Probablemente no sea una buena idea confesarle a tu pareja que te gusta su hermana o su papá. ¡Es mejor no decir algunas cosas! Depende de ti evaluar qué enamoramientos (si los hay) puedes discutir con tu pareja.

Entonces, ¿cuándo tener sentimientos por otra persona se convierte en una aventura? Algunas personas piensan que las cosas están bien siempre que su pareja no se entere. A otros no les importa si una pareja se entera y algunas relaciones pasan por dolorosas espirales de desesperación cuando una u otra pareja se involucra regularmente con otras personas. En la consejería no es raro que alguien diga que no se dio cuenta de que se estaba dirigiendo hacia una aventura con un amigo o colega y que "simplemente sucedió". No es de extrañar que a un compañero le resulte muy difícil escuchar esto, ya que no suele ser un buen augurio para asegurarse de que no vuelva a suceder y muy pronto toda la confianza se ha esfumado.

Pero probablemente, si somos honestos, la mayoría de nosotros tenemos nuestro propio código de conducta en situaciones como esta. Entonces, por ejemplo, tomar un café con un amigo, escuchar sus problemas o ayudarlos de alguna manera puede parecer algo bueno y algo que está bien y ciertamente no representa una amenaza para una relación. Sin embargo, el problema es que a veces nuestros socios tienen un código diferente al nuestro y pasar horas con un amigo que ofrece apoyo y orientación interminables a veces puede derivar en desarrollar un vínculo que se convierte en una amenaza para la relación principal. Por lo tanto, averiguar de un socio lo que considera que está pasando por encima de la marca no es una mala idea.

Sin embargo, ninguna de estas consideraciones más importantes debería disuadirnos de disfrutar un poco de atención, pero reconocerlo por lo que es. Si sentimos que la razón por la que lo disfrutamos demasiado es porque hay problemas con una pareja, el mejor consejo sería, sin duda, resolver lo que esté pasando en casa.

Mientras tanto, si sientes algo por alguien y te preocupa que puedas actuar en consecuencia, tal vez intente pasar menos tiempo a solas con él. En lugar de ir a almorzar juntos, ¿por qué no invitar a alguien más? Pero si eres feliz en tu relación, date cuenta de que está bien estar enamorado de alguien y estar enamorado de otras personas al mismo tiempo.

Puede ser difícil de escuchar, pero estoy seguro de que su pareja también los tiene, ya sea que los reconozca o no. Y de una manera curiosa, a veces es el mismo hecho de que podemos estar en una relación feliz lo que hace que se sienta seguro al notar a alguien más, no hay nada de malo en eso, pero mira, no tocar puede ser un consejo útil para recordar.

Ammanda Major es consultora sénior sobre terapia sexual en Relate y también escribe la columna habitual de la tía agónica de la organización benéfica, Ask Ammanda .