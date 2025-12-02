Stay up to date with notifications from The Independent

El brote de peste porcina se atribuye a un bocadillo de salchichas contaminado

James Reynolds
Martes, 02 de diciembre de 2025 13:22 EST
Se produjo un brote de peste porcina africana en los alrededores de Barcelona
Se produjo un brote de peste porcina africana en los alrededores de Barcelona (Getty/iStock)
Read in English
  • España desplegó su ejército para ayudar a contener un brote de peste porcina africana (PPA) en los alrededores de Barcelona, el primero que se produce en la región en tres décadas.
  • Los expertos creen que el virus, altamente contagioso e inofensivo para el ser humano, pero mortal para cerdos y jabalíes, puede haberse originado en un bocadillo contaminado traído al país desde el extranjero.
  • El número de casos confirmados de PPA en jabalíes aumentó a nueve, lo que llevó a las autoridades a utilizar drones y perros rastreadores para localizar cadáveres y someterlos a pruebas.
  • El brote provocó el congelamiento de algunas exportaciones españolas de carne de cerdo, y el Reino Unido y China prohibieron las importaciones procedentes de la provincia de Barcelona afectada, lo que supone una amenaza para la industria porcina española, que mueve miles de millones de euros.
  • Los esfuerzos de control incluyen el despliegue de 300 policías catalanes, 117 militares y el refuerzo de las medidas de bioseguridad en las granjas, aunque hasta ahora ningún animal de granja dio positivo.

Traducción de Olivia Gorsin

