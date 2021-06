In the Heights: Por qué deberías quedarte y ver escena posterior al crédito

“Consejo profesional: quédese más allá de los créditos finales… no se arrepentirá”, tuiteó el director Jon M Chu sobre su adaptación a la pantalla grande recién estrenada del musical de Lin-Manuel Miranda In the Heights .

El público, que ama un buen huevo de Pascua, está totalmente de acuerdo, si el rumor de las redes sociales es una indicación.

“Solo digo gracias. Para la escena posterior al crédito. Para el mural de Doreen. Por centrarme en la dignidad, la alegría y la belleza de mi pueblo. No podríamos haber estado en mejores manos ”, escribió un usuario en respuesta.

Entonces, ¿qué pasa con la escena post-créditos de la que habla la gente? (Advertencia: Spoilers inminentes).

Bueno, si miras más allá de los créditos de In the Heights , podrás disfrutar de un número musical adicional con una reunión de Hamilton entre Lin-Manuel Miranda y Christopher Jackson, quien interpretó al presidente George Washington.

Aquí, Miranda interpreta a un camionero piragüero que se había sentido frustrado por la competencia de un camión del Sr. Softee. Pero cuando la camioneta del Sr. Softee se avería, todos los niños de Washington Heights regresan corriendo a buscar un delicioso hielo raspado, lo que lleva a una canción, “Piragua (Reprise)”, cantada por Miranda.

Los fanáticos de In The Heights disfrutarán de la inclusión de “Piragua (Reprise)”, que apareció en la producción teatral original, pero no llegó al corte principal de la película (hasta la secuencia post-créditos, claro).

Del mismo modo, Jackson y Miranda pueden aparecer juntos en la pantalla, lo que no solo es una llamada divertida a Hamilton , sino una devolución de llamada a la producción original de In the Heights Broadway, donde Jackson interpretó a Benny (interpretado por Corey Hawkins en la adaptación cinematográfica).

In the Heights se proyecta actualmente en cines y se transmite por HBO Max en los EE. UU. Llega a los cines el 18 de junio en Reino Unido.